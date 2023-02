Existenzsorgen im Waldviertel: Mieten für viele kaum noch leistbar

Ein Pensionist aus Zwettl wandte sich an die NÖN mit Sorgen um die Familie seiner Tochter: Diese, 50 Jahre, berufstätig, Alleinerzieherin, lebt mit ihren beiden Kindern (Jugendliche) in einem 105 Quadratmeter großen Reihenhaus der WAV. Zu Jahresbeginn bekam sie eine Mieterhöhung – der nächste Schock nach Energiekostenabrechnung und allgemeiner Teuerung. Von 780 Euro sei die Miete nun in einem Schritt um 47 Prozent auf 1.150 Euro erhöht worden. Diese Summe betrage schon alleine 43 Prozent ihres Gehaltes. Energie, allgemeine Teuerung der Lebenserhaltung und nun diese eklatante Mieterhöhung von 47 Prozent. Kann das wirklich sein?

WAV-Vorstand Manfred Damberger auf NÖN-Anfrage: „Ja, es kann im Einzelfall zu sehr erhöhtem Aufwand kommen, daher ist die WAV auch gerne bereit, diese Sonderfälle einer sofortigen Prüfung zu unterziehen, ob ein Wohnzuschuss des Landes NÖ möglich ist oder ob im Einzelfall auch eine Maßnahme der WAV vorübergehend unterstützend helfen kann.“

WAV reagiert mit Info-Brief an ihre Mieter

Auch die WAV befinde sich derzeit in einer sehr angespannten Lage, was die Teuerung – somit auch im Wohnbau – betreffe, so WAV-Vorstand Damberger. Die steigenden Zinsen bei Darlehen mit flexiblen Zinssätzen seien ein Grund dafür.

„Aufgrund der internationalen Situation und anderer Begleitumstände müssen die gemeinnützigen Bauträger die neu aufgelaufen Kosten an die Nutzer weitergeben“, so Damberger. Eine hohe Anzahl an Nutzern könnte die Teuerung durch den Antrag auf Gewährung eines Wohnzuschusses abfedern – aber leider nicht zur Gänze.

„Die gemeinnützigen Wohnbauträger NÖs fordern daher eine weitere Anpassung des Wohnzuschusses, um Härtefälle in den Griff zu bekommen“, meint Damberger weiter. Wichtig aus der Sicht der Bauträger wäre eine dringende Reduktion der Inflation – siehe Schweiz –, um damit die „Zinswucherei“ in den Griff zu bekommen, fordert er.

In einem Schreiben an ihre Kunden hofft die WAV auf eine Entspannung Ende 2024. Darin verweist die WAV auch auf Unterstützung bei Anträgen für Wohnzuschüsse.

Die Arbeiterkammer Zwettl hat viele Anfragen von Bürgern, die durch nun hohe Mietsteigerungen Existenzängste haben. Alle freien Mietverträge seien im Steigen. Viele der Klienten sind auch Pensionisten, die sich bis vor einem Jahr das Leben noch leisten konnten. „Wo sollen denn die jetzt hin?“, ist AK-Bezirksstellenleiter Jürgen Binder besorgt.

Binder: „Einmalhilfen nur Tropfen auf heißem Stein.“

30 Prozent der Waldviertler würden in Mietobjekten leben, so Binder. „Das Problem der Mieterhöhungen zieht sich durch das ganze Waldviertel und alle Altersgruppen“, weiß er. Habe die WAV jetzt erst die Mieten erhöht, hätten andere Vermieter bereits im Vorjahr begonnen, in mehreren Schritten Mieterhöhungen durchzuführen. „Da sind wir jetzt mittlerweile bei einer Mietpreiserhöhung von 15 Prozent und mehr in nur einem Dreivierteljahr.“ Die Menschen, die zu ihm in die AK-Beratung kommen, seien höchst frustriert, es gehe sich nun das Geld für ihr Leben nicht mehr aus. „Dieses Problem gehört an der Wurzel gepackt“, fordert er.

Bei der AK Zwettl helfe man den Menschen, Anträge für alle Arten von Förderungen zu stellen oder verweise an andere beratende Stellen, wie die Schuldnerberatung, wenn sich bei den Klienten das Geld gar nicht mehr ausgeht.

Nur die Regierung könne einschreiten und helfen

„Wenn keine Bremse eingebaut wird und das so weitergeht, dann haben wir im Juni die nächste Mieterhöhung“, so Binder. Denn die Vermieter täten ja nichts Unrechtes, und die Mietpreiserhöhungen seien rechtlich in Ordnung. Die Bundesregierung habe aber alle Möglichkeiten dazu, einzugreifen, die AKNÖ fordert den Mietpreisdeckel. Binder spiele eben auch nur Feuerwehrmann, Einmalhilfen seien für die Betroffenen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Nur ein Mietpreisdeckel kann langfristig helfen.

Einkommensschwache Region schwer betroffen

Die gesamte Region Waldviertel sei ohnehin eine einkommensschwache Region, so die Leiterin der Schuldnerberatung Zwettl, Ingeborg Weixlbraun-Prinz. Kleinstrukturierte Betriebe gäbe es hier, aber keine Industrie. Die NÖN berichtete bereits im Herbst darüber: Frauen etwa verdienen im Bezirk Zwettl um über 12 Prozent weniger als im Landes-Durchschnitt. Die Mieten seien im Gegensatz dazu in der Region viel zu hoch. Das findet auch AK-Zwettl-Chef Jürgen Binder: „Die freien Mieten sind problematisch.“ Es gäbe kaum Kategorie-Miet-Verträge in der Region, die nach Standards A, B, C Richtlinien festlegen. „In Linz etwa kann man günstiger wohnen“, so Weixlbraun-Prinz.

„Wer Miete von nur 300 Euro bezahlt, lebt in einem Loch“, kennt Peter Herzog von der Caritas Männer- & Gewaltberatung dieses Problem. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Menschen überhaupt wissen, dass es eine Schuldnerberatung gibt. Und: „Die Hemmschwelle, überhaupt einmal mit der Schuldnerberatung Kontakt aufzunehmen, ist groß“, so Herzog.

Bei der Arbeiterkammer legen die Bürger ihre Kalkulationen offen, ihr Geld reicht nicht mehr. „Es ist Feuer am Dach“, sorgt sich Jürgen Binder. Er rät, beim ersten Verdacht, dass die Lebenskosten nicht mehr zu decken sind, eine Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die Anrufe bei der Schuldnerberatung mit Sitz in Zwettl häufen sich.

„Es ist ein wirklicher Wohlstandsverlust“

„Die Ausgaben für Wohnen sollten 30 Prozent des Einkommens ausmachen“, erfahren wir von Ingeborg Weixlbraun-Prinz, Regionalstellen-Leiterin der Schuldnerberatung Zwettl. Dies beinhalte aber auch Versicherung, GIS-Gebühr, Fernsehen. „Wenn dann jemand allein 800 Euro Miete zu bezahlen hat, dann geht sich das mit den Einkommen bei uns in der Region nicht aus. Die Waldviertler sparen, wo es geht“, weiß sie und berichtet davon, dass Geschirrspüler nicht mehr verwendet werden und die Klienten bei LED-Lichterketten und Kerzen die Abende verbringen, wenig Wäsche waschen würden, die Wohnungen auf maximal 18 Grad Celsius im Winter beheizen. „Es ist ein Wohlstandsverlust! Eine Mietpreisbremse würde helfen“, meint auch sie. Besonders bei Menschen, die bereits Kredite laufen hätten, wäre die Spirale nach unten vorhersehbar. „Viele unserer Klienten kaufen bereits per Teilzahlung Medikamente, Tiernahrung und Heizmaterial im Internet“, ist sie besorgt, weil diese auch Opfer von Internet-Betrügern werden könnten.

Existenzbedrohung ist massiv

„Aktuell haben wir sehr viele Beratungen von Menschen, deren Existenz bedroht ist. Vieles machen wir telefonisch, weil die Leute nicht mobil sind“, erzählt sie. Jede Anfrage sei individuell, Anträge für Zuschüsse etwa müssten via Internet gemacht werden. Viele Klienten hätten aber kein Geld für Druckerpatronen oder gar keinen Internetanschluss, was die Beratung noch schwieriger mache. Die Schuldnerberatung nützt ihr gesamtes Netzwerk, um den existenzbedrohten Waldviertlern zu helfen. Sie verweist auch auf Unterstützung durch die BEWOK (Wohnungslosigkeits-Beratung). „Die Klienten aus jungen Gruppen sind teilweise ohne Einkommen, die älteren oft auch, das heißt, sie können auch keinen Privatkonkurs anmelden“, so Weixlbraun-Prinz, die weiß, dass ein Privatkonkurs oft der letzte Schritt aus einer finanziellen Notlage sein kann.

Eine grundstabile Lage sei dafür notwendig, das heißt, ein Einkommen, das den Lebensbedarf deckt. „Wenn die Mieten jetzt so hoch sind und die Kosten für Heizung und Strom auch noch 600 Euro betragen, dann geht sich das trotz Beschäftigung und Einkommen nie aus“, weiß sie.

