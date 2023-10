Landtagspräsident Karl Wilfing besuchte Kirchschlag und Ottenschlag

Der Rohbau des neuen Feuerwehrhauses in Kirschlag lässt das fertige Gebäude bereits erahnen, durch den Kommandant Franz Walter Landtaspräsident Karl Wilfing führte. Im Erdgeschoss sind eine Halle mit 250 m², die Räume für den Fahr- und den Zeugmeister, ein Bereitschaftsraum, ein Technikraum sowie die Umkleide- und Sanitärräume vorhanden. Durch die Hanglage entstand ein Untergeschoss mit einem großen Sitzungs- und Schulungsraum, der als Mehrzweckraum auch von anderen Vereinen genutzt werden kann. Büros, Abstell-, Lager- und Technikräume sind ebenfalls vorhanden. Beim Hauptausgang zum Parkplatz und den Sportanlagen hin, ist ein öffentliches WC eingerichtet worden. Bürgermeisterin Christina Martin: „Dank der Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Aufbringung von enormen Eigenleistungen der Feuerwehrmitglieder konnte dieses 1,2 Millionen-Projekt verwirklicht werden“.

„Wir formen Zukunft“ ist das Leitwort des USV Raika Kirchschlag, berichtete Andreas Blauensteiner. Sechs Kinder- und Jugendmannschaften werden in Zusammenarbeit von mehreren regionalen Fußballvereinen von engagierten Fachtrainern ausgebildet und spielen in verschiedenen Klassen Meisterschaft. Die Räumlichkeiten des Gebäudes werden von mehreren Vereinen genutzt. Die Sportanlage in Kirchschlag verfügt über zwei Fußballplätze, einen Volleyballplatz, einen Tennisplatz und eine Stocksportanlage. Gemeinderätin Doris Walter berichtete, das außerdem Turnen, Gymnastik und Yoga in der Turnhalle der Volksschule ausgeübt wird.

Nächste Station war die Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag. Landtagspräsident Wilfing war von den Räumlichkeiten und der Ausstattung des Theaters beeindruckt. Intendantstellvertreterin Alexandra Jäger informierte die Gruppe mit Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner und Landtagsabgeordneten Franz Mold über die Organisation. Bezahlte Profis sind als Akteure auf der Bühne tätig, der gesamte andere Bereich, wie Publikumsdienst, Kassa, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Gastronomie, Bühnendienst und Theaterleitung wird von über 50 ehrenamtlich tätigen Personen der Kulturinitiative Ottenschlag durchgeführt. In dieser Spielsaison werden den Interessenten bis Mai 64 Aufführungen geboten.