Minister Kocher und Landesrat Danninger tourten durch Brauerei Zwettl

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Die damit verbundenen Sanktionen der EU gegen Russland. Sie alle führten zu einem steilen Anstieg der Energiepreise. Die Abfederung der Energiekrise und die Teuerung standen im Mittelpunkt eines hochrangigen Betriebsbesuches.

Über Einladung des Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner tourte Wirtschafts-und Arbeitsminister Martin Kocher durch Zwettl. Bundesminister Martin Kocher und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger sprachen dazu in der Privatbrauerei mit dem Geschäftsführer Karl Schwarz. Danninger verkündete dabei: „Wir brauchen mehr Hilfe für unsere Betriebe. Wir würden uns eine offene Kommunikation mit unserer Energieministerin Eleonore Gewessler wünschen. Deutschland macht es uns mit der Einrichtung von zusätzlichen Flüssiggas Terminals vor. Wir brauchen mehr Tempo bei der Beschaffung von Energieträgern und wir brauchen vor allem finanzielle Hilfen für die Betriebe."

Bundesminister Martin Kocher hob in seiner Stellungnahme das Entlastungspaket in der Höhe von 28 Milliarden Euro hervor. „ Die heimischen Unternehmen profitieren von den Maßnahmen im Ausmaß von rund einer Milliarde Euro. Darin enthalten sind Strompreiskompensation, die Teuerungsprämie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Höhe von bis zu 3.000 Euro und der Direktzuschuss für energieintensive Unternehmen.“

Im Anschluss machte Kocher noch einen Abstecher zu Frau iDA und ins Geschäft von Tanja Mengl mit ihren Küchenschätzen in der Landstraße. „Die Familie Mengl gehört seit langer Zeit zu den renommierten Zwettler Geschäftsleuten. Mit den Küchenschätzen und dem Palmers Geschäft tragen sie wesentlich zur Belebung der Innenstadt bei,“ so stellte Anna Blauensteiner als Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer die Familie Mengl vor.

