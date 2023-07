Kontroverse um den Boden im Bezirk Zwettl

„Wenn es überall so wäre wie bei uns, dann bräuchten wir dieses Thema nicht diskutieren“, meint Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp. Gerade in der Landwirtschaft werde im Bezirk Zwettl kaum Boden verdichtet. „Im Gegenteil, bei uns wird die landwirtschaftlich genützte Fläche mehr, denn viele Bauern hören auf und räumen ihre Hallen oder Stadel weg. Dieser Grund wird wieder zum Acker oder zur Wiese.“ Dass vermehrt Feldwege asphaltiert werden, kann der Bezirksbauernkammerobmann nicht bestätigen. „Das passiert eigentlich nur dort, wo der Radverkehr mehr wird. Oftmals sind auf diesen Wegen mehr Freizeitnutzer als Bauern unterwegs, und die wollen einfach optimale Wege.“ Aus diesem Grund gebe es rund um Zwettl die meisten verdichteten Feldwege. Asphaltiert müssen laut Hipp nur jene Feldwege werden, deren Hangneigung mehr als zehn Prozent beträgt, und auch im Kreuzungsbereich einer Straße. Landwirte besitzen natürlich auch Grundstücke, die sich als Bauland eignen würden. „Oftmals werden diese Grundstücke aber nicht verkauft, denn ein Bauer will seine Landwirtschaft betreiben und nicht als Immobilienhändler auftreten“, stellt Hipp klar. Schwierigkeiten hätten eigentlich nur jene, die bauen wollen und kein Grundstück dafür bekommen, so Hipp.

Bauland und städtische Nachverdichtung

Für die Siedlungsentwicklung brauche man Baugebiete, so Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan. „Dazu bedarf es auch Zufahrten zu den Häusern“, weiß er. Diese würden jetzt mit Asphaltbändern und Rasengittersteinen geplant. Erst vor wenigen Monaten wurde im neu aufgeschlossenen Siedlungsgebiet in Großhaselbach für das Regenwasser ein Retentionsbecken errichtet, das Wasser in den Wald, also die Natur, abgeleitet, anstatt in den Kanal.

Auch in der Stadtgemeinde Zwettl prüfe man, wo es in Zukunft möglich sein könnte, nur die Fahrbahnen im engeren Sinn zu asphaltieren und Parkstreifen so zu gestalten, dass Wasser versickern kann, informiert Zwettls Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister.

Zusätzlichen Raum für Wohnungen und Geschäfte bietet die Möglichkeit der innerstädtischen Nachverdichtung. Das bedeutet, auf einem Grundstück, auf dem schon ein Haus gestanden ist, ein neues zu bauen, wie es aktuell in der Zwettler Innenstadt an der Landstraße zwei Wohnbauprojekte gibt. Auch in Schwarzenau wurde bei der Errichtung des neuen Gemeindezentrums und des Lagerhaus-Spar darauf geachtet, keine neuen Grundstücke zusätzlich zu verdichten.

Ortsumfahrungen dienen der Sicherheit

Die Straßenmeisterei Zwettl sei derzeit mit Sanierungsmaßnahmen beschäftigt und arbeitet dazu auf bestehenden Straßen, betont der Zwettler Straßenmeister Gilbert Schulmeister. Zwischen 2015 und 2017 sei in seinem Zuständigkeitsbereich die bisher letzte neue Straße gebaut worden. Für die Umfahrung Zwettl wurden rund 50 Hektar Grund verbaut, davon sind 20 Hektar für die Nebenflächen benötigt worden. „Natürlich gibt es bei derartigen Straßenbauprojekten auch Gegenstimmen. Aber diese Umfahrung war notwendig, denn zwischen Rudmanns und der Abfahrt Richtung Waidhofen werden hier durchschnittlich 8.700 Fahrzeuge täglich verzeichnet“, sagt er.

Rückhaltebecken und Rekultivierung

Ein großes Straßenbauprojekt läuft derzeit im Bereich der B36 mit der Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen. Das neue Straßenstück wird 8,6 Kilometer lang, es gibt elf Brücken, zehn Rückhaltebecken und sieben Absetzbecken. Bei diesem Projekt stehe laut dem Land neben der Verkehrssicherheit auch der Umweltschutz im Fokus. So werden Ersatzaufforstungen im Ausmaß von rund zehn Hektar und Waldverbesserungen im Ausmaß von 1,5 Hektar getätigt. Nach Fertigstellung des Abschnitts Nord werden rund 2,4 Kilometer „alte Straße“ rückgebaut bzw. rekultiviert – so kann ehemaliger Straßengrund wieder als wertvolles Ackerland gewidmet werden.

Stefan Fritz von der Agrarbezirksbehörde mit Sitz in Edelhof kann über einen ganz anderen Zugang zu asphaltierten Feldwegen als noch vor einigen Jahren berichten. „Die große Asphaltierungswelle fand in den 70er- und 80er-Jahren statt. Diese Wege sind jetzt kaputt und werden saniert. Oftmals werden diese Wege jetzt zu Schotterwegen rückgebaut. Dafür gibt es auch den blau-gelben Bodenbonus.“

Eine gute Alternative seien laut Fritz die „Betonspur-Wege“, die in Zukunft auch mehr gefördert werden sollen. „Sie halten länger, man fährt darauf langsamer und der Beton auf den Fahrspuren wird nicht sehr heiß.“ Dass Feldwege auch als Radwege genützt und daher auch mit einer Asphaltschicht versiegelt werden, bringe die Verantwortlichen durchaus in einen Zwiespalt. „Zum einen will man das Radfahren fördern, zum anderen soll man nicht noch mehr Boden verdichten. Da müssen verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden, was nicht einfach ist“, meint Fritz.