Gerhard Blabensteiner ist Obmann des Vereins zur Förderung des Waldes. Auch für die Vereinsmitglieder hatte die Coronakrise massive Auswirkungen. Viele Ausflüge und Veranstaltungen wurden abgesagt, gleichzeitig läuft die Arbeit an wichtigen Projekten, wie der Koordinierungsstelle Wald weiter. Ein Gespräch über den Wald der Zukunft, die Borkenkäfersituation 2020 und was Holz mit Aktien zu tun hat.

NÖN: Sie waren vor kurzem bei Barbara Karlich zum Thema „Wald“ im Fernsehen. Wie war der Studiobesuch?

Gerhard Blabensteiner: Es war sehr interessant, auch die Rückmeldungen waren gut. Ich habe gar nicht geglaubt, wieviele Menschen die Karlich Show schauen (lacht). Ich habe dort über die Vorteile des Waldes gesprochen.

Was haben Sie erzählt, was sind denn die Vorteile?

Die Inhaltsstoffe der Luft im Wald beugen etwa Burnout vor. Jeder gute Therapeut wird dir sagen: Mach Waldspaziergänge, modern heißt das „Waldbaden“. Das ist wissenschaftlich belegt. Holz ist abfallfrei, zuhause sorgen ätherische Öle für das Heimelige. Ein Wissenschaftler hat mir gesagt, dass Holz im OP-Bereich besser wäre, als Fliesen, weil es antibakteriell ist. Wenn du diese Vorteile nicht nützt, ist es, wie wenn du ein gutes Auto daheim hast und nicht damit fährst.

„ Wir brauchen ein Umdenken und eine Kreislaufwirtschaft. “

Gibt es auch einen Nachteil von Wald und Holz?

Nein, mir fällt wirklich keiner ein. Ja, Holz verrottet irgendwann, aber es bleiben keine Rückstände. Wir brauchen ein Umdenken und eine Kreislaufwirtschaft. Was wir an Abfall produzieren, geht einfach nicht. Wenn man nachwachsende Rohstoffe bekommt, warum verwenden wir die nicht? Am Ende kann ich es als Brennholz verwenden und habe Wärme.

Sie sind Obmann beim Verein zur Förderung des Waldes. Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen Monaten gestaltet?

Durch Corona hat sich auch bei uns einiges gravierend verändert. Wir haben alle Veranstaltungen und Exkursionen vorläufig auf Eis gelegt. Unser nächster Ausflug wäre nach Traunkirchen gegangen. Wir hätten dort den Waldcampus und meine Stellvertreterin Hermine Hackl besucht. Unser Tag des Waldes war für heuer ohnehin nicht geplant. Wir hätten eine Zwischenveranstaltung, einen Infoabend, geplant. Auch den haben wir auf Eis gelegt. Wir müssen mit unserem Budget haushalten.

Ein aktuelles Projekt ist die Koordinierungsstelle Wald. Worum geht es da und wie läuft die Arbeit aktuell?

Es läuft sehr gut, wir können viel mit Videokonferenzen machen. Wir wollen damit Hof-ferne Waldbesitzer, die ihren Wald nicht pflegen können, unterstützen. Das kann altersbedingt sein, aber auch wenn jemand einen Wald geerbt hat und das Fachwissen fehlt. Gemeinsam mit dem Waldviertler Kernland haben wir diese Plattform für 13 Gemeinden geschaffen. Das ist ein Pionierprojekt, wenn es bei uns gut läuft, soll es gemeinsam mit dem Bundesministerium in ganz Österreich umgesetzt werden.

Woran arbeitet der Verein noch?

Wir haben auf unserer Homepage waldundholz.at ein Waldbild geschaffen, nach dem Motto: „Der Wald der Zukunft“. Es muss unser Ziel sein, dass wir auch in 100 Jahren einen Wald haben, der sinnvoll an die Klimaveränderung angepasst ist. Wald ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch wichtig für den Tourismus und das Erlebnis. Er reinigt die Luft und filtert das Wasser.

„ Es ist wie bei Aktien: Wenn ich nur auf Fichten setze, habe ich volles Risiko. “

Wie sieht dieser Wald der Zukunft aus? Welches Schicksal droht der Fichte?

Grundsätzlich wird das Waldviertel auch in Zukunft noch mit Wald bedeckt sein. Es braucht strukturierte Mischwälder und eine Verjüngung. Bei den gesetzten Bäumen ist eine Monokultur nicht natürlich. Ich bin nicht gegen die Fichte, aber man darf sie nicht zu 80 Prozent haben. Es ist wie bei Aktien: Wenn ich nur auf Fichten setze, habe ich volles Risiko. Wenn ich Tanne und Laubholz dazu gebe, habe ich dieses Risiko minimiert.

Sie sprechen die Borkenkäfer-Problematik an. Wie steht es aktuell um die Wälder?

Die Natur gibt viel vor und regelt auch das meiste selbst, so auch beim Borkenkäfer. Wenn es mit der Trockenheit wie im April weitergegangen wäre, wäre das heuer noch eine Katastrophe geworden. Die Natur gleicht das aber aus. Dadurch, dass es jetzt immer wieder viel geregnet hat, verpilzt ein Großteil der Käfer. Die Lage wird sich normalisieren. Auch die viele Flüssigkeit im Waldboden stärkt die Bäume, sie können mehr Harz bilden.

Das heißt, die große Borkenkäferkrise der letzten Jahre bleibt heuer aus?

Es ist ähnlich wie mit Corona: Wir wissen nicht, was im September ist. Es wird eine zweite Generation der Käfer kommen, aber wenn es jetzt noch weiterregnet, zögern wir das hinaus. In den Bezirken Horn und Waidhofen werden wieder viele Käfer sein, der Bezirk Zwettl wird auch wieder gestreift. Es ist heuer aber ein Bruchteil der letzten Jahre. Wenn wir es gut bis Mitte September schaffen, haben wir gewonnen.

Worauf können oder sollten Forstwirte achten?

Der Einsatz von Insektiziden ist sehr bedenklich. Es gibt überall natürliche Gegenspieler, auch beim Borkenkäfer, etwa den Baumläufer oder den Dreizehenspecht. Mit Insektiziden ist es wie mit einer Chemo: Man macht alles kaputt.