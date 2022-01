Echsenbach: Am Weg zur Toilette die Flammen entdeckt

Die Feuerwehr Echsenbach rückte mit 25 Mann aus und konnte bis 2 Uhr den Brand an den Holzbrettern der Fassade löschen. Der Brand an der Fassade dürfte laut der Feuerwehr Echsenbach durch eine brennende Kerze in einer Laterne entstanden sein, die sich im Bereich der brennenden Holzbretter befunden hat.

In den Innenräumen des Hauses entstand kein Schaden, es wurden auch keine Personen verletzt.