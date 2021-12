Holztransporter kippte bei Etzen über Böschung

Ein mit Rundholz beladener LKW-Zug fuhr am 13. Dezember aus Groß Gerungs kommend in Richtung Zwettl. Kurz vor der Kreuzung Richtung Kirchbach kam der Lenker mit dem Lkw auf das Bankett. Der Anhänger kippte zur Seite und wurde seitlich entlang der Böschung mitgeschleift.

Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden und die Leitlinie wurde auf einer Länge von knapp 30 Laufmetern in Mitleidenschaft gezogen.

Bei diesem Unfall waren die Freiwilligen Feuerwehren Etzen und Groß Meinharts mit vier Fahrzeugen und 14 Mann rund zwei Stunden im Einsatz.