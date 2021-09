Begegnungszone in Zwettl mit Bieranstich gefeiert .

Bei Kaiserwetter und einem kühlen Glas Bier wurde am 3. September die Fertigstellung der Begegnungszone in Zwettl gefeiert. Die Stadtgemeinde lud unter ÖVP-Bürgermeister Franz Mold zu einem Bieranstich in der Unteren Landstraße ein.