Diebesduo plünderte Ämter

Kaum hatten sich für einen 23-jährigen Räuber die Gefängnispforten geöffnet, ging der Weinviertler mit einem Eggenburger (28) auf Einbruchstour. Das Duo brach in Märkte (in Neupölla und Sitzendorf an der Schmida), in Trafiken (in Eggenburg und Hollenberg), in das Lagerhaus in Ziersdorf, in eine Tankstelle in Mold und Bäder (in Ziersdorf und Großweikersdorf) ein und es stahl zumeist Bargeld und was leicht verwertbar (unter anderem Rubellose, Zigaretten) war.

Mit Vorliebe stieg das Duo aber in Gemeindeämter ein: Es stattete der Stadtgemeinde in Hollabrunn, Gars am Kamp, Eggenburg, den Marktgemeinden Straning-Grafenberg, Kammersdorf, Hadres, Großweikersdorf und den Gemeindeämtern in Rosenburg, Mold und Kleinmeiseldorf Besuche ab und ließ zumeist Bargeld mitgehen. Ungebetenen Besuch bekam auch eine Waldviertler Kaserne, wo das Duo Handkassen mit 2.800 € geplündert hat. Für den Weinviertler setzte es dreieinhalb Jahre Gefängnis, für den Eggenburg zweieinhalb Jahre Haft. Nicht rechtskräftig.

