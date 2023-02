„Weltweit unterrichten“: Angelika Koll sammelt Erfahrung im Ausland

NÖN-Kollegin Angelika Koll (23) ist eine gute Redakteurin, ihr Herzblut gehört aber den Schülern. Sie studiert Pädagogik für Französisch und Werken und arbeitet seit September über das Sprachassistenz-Programm „Weltweit unterrichten“ in einer Schule in Redon in der Bretagne (Frankreich).

Dort unterstützt sie die Deutschlehrerin beim Deutsch-Unterricht. „Es ist hier ein riesiger Schulkomplex mit sieben Gebäuden, die zur Schule gehören – College, Lycee und BCs, das ist nach der Matura ein Praxislehrgang. Hier werden die Fremdsprachen Englisch, Deutsch und Spanisch angeboten, alle Schüler lernen zwei lebende Fremdsprachen“, erzählt Angelika. Deutschkenntnisse seien auf Frankreichs Jobmarkt sehr gefragt, weiß sie.

Das Verkosten von nationalen Speisen und Getränken – hier wird Cidre getrunken – gehört unbedingt zu einer Auslandsreise, finden die Sprach-Assistentinnen. Foto: privat

Für Angelika ist das die erste längerfristige Erfahrung mit Schülern. „Es gibt Klassen, mit denen ist es einfacher zu arbeiten, andere sind wieder schwieriger – so wie in Österreich“, lacht sie. Mit den Jugendlichen zu arbeiten, gefällt ihr sehr, und diese Monate in der Französischen Schule bestätigen sie in ihrer Berufswahl. „Wenn ich eine Übung mache und mir denke, das hat jetzt richtig gut funktioniert, dann ist das ein gutes Gefühl. Das ist eine super Gelegenheit, den Beruf auszuprobieren, ohne dass ich jetzt noch die komplette Verantwortung habe für die Klasse.“ Für eine halbe Unterrichtseinheit unterrichtet Angelika die Klasse, die andere Hälfte übernimmt die Deutschlehrerin, die auch die Verantwortung für den Unterricht trägt.

Deutsch-Unterricht hat so seine Tücken

Angelika spricht sehr gut Französisch und unterrichtet Jugendliche, die gerade erst mit dem Deutschlernen angefangen haben. „Ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich viel zu schnell Französisch mit ihnen spreche, um etwas zu erklären“, lacht sie. Ihre eigenen Sprachkenntnisse habe sie hier in Frankreich perfektionieren können. „Mit ist es letztens sogar passiert, dass mir ein Wort in Deutsch nicht mehr eingefallen ist.“

Kennenlernen von Land, Leuten und Traditionen

Jetzt sind dort gerade Ferien, und Angelika will sich gemeinsam mit ihren neu gewonnenen Freunden – Sprachassistenten aus Indien, Amerika, Venezuela und Spanien – noch einige Reiseziele in Frankreich ansehen. Viele Städte haben sie bereits besichtigt. Sie unterhalten sich auf Französisch, spannend für Angelika sei es, auch die Kulturunterschiede kennenzulernen. „Meine Kollegin aus Indien etwa hat noch nie in ihrem Leben Schnee und vereiste Wasserlacken gesehen, das war besonders für sie“, so Angelika.

In kleineren oder größeren Gruppen sahen sie sich die Städte der Bretagne an, besuchten das Meer. Alles, was mit dem Zug zu erreichen sei, wollen sie sehen.

Angelika Koll genießt die Stunden in der Schule in Redon mit der Deutsch-Professorin, mit der sie sich den Unterricht teilt. Foto: privat

Zwischen Weihnachten und Neujahr bekam Angelika Besuch einer Freundin aus der Heimat. Mit ihr besuchte sie Paris, den Eiffelturm und die abgebrannte Kathedrale Notre Dame. „Es war eine richtige Sightseeing-Tour, um in zwei Tagen viel unterzubringen.“

Den Heiligen Abend davor verbrachte Angelika mit der Familie der Englischlehrerin an der Schule. „Hier herrscht richtig Diskussion darüber, ob Geschenke am 24. Dezember oder erst am 25. Dezember überbracht werden, denn in Frankreich bringt ja der Weihnachtsmann die Geschenke.“

Ende April ist Angelikas Praktikum aus, sie will aber in Frankreich noch viel sehen. Auf jeden Fall ist ihr Plan, spätestens im Herbst wieder in Österreich zu sein, um ihr Studium abzuschließen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.