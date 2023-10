Unterstützung für trauernde Kinder

„Jedes Kind geht, so wie die Erwachsenen auch, anders mit der Trauer um. Manche wollen daheim, wo alle schon sehr traurig sind, nicht über ihre eigenen Emotionen reden. Andere Kinder verschließen sich. In der Kindertrauergruppe merken sie, dass auch andere Kinder um jemanden trauern. Sie fühlen sich nicht mehr alleine und es fällt leichter, über die Gefühle zu reden“, erklärt Sylvia Gutmann, die Koordinatorin der Hospizbewegung Zwettl.

„Die Kinder brauchen in dieser schweren Zeit Unterstützung und diese bekommen sie bei uns“, betont Gutmann. Diese Unterstützung geben Maarie-Luise Reilinger, Melitta Wührer und Daniela Kröss von der Hospizbewegung Zwettl, die für die Kinder-Trauerbegleitung eine Ausbildung absolviert haben. Alle drei Hospiz-Mitarbeiterinnen sind bei den Treffen der Kindertrauergruppe anwesend, um sich um jedes Kind ganz individuell zu kümmern. Spielerisch wird die Trauer aufgearbeitet. Die Kinder befüllen etwa Erinnerungsboxen mit Zeichnungen, Texten usw. Oder es werden Rituale erarbeitet, die den Kindern als Stütze dienen. „Jedes Kind bekommt die Unterstützung, die es braucht“, erklärt Sylvia Gutmann.

Die Betreuerinnen sind im engen Kontakt mit den Eltern oder jenen Personen, bei denen die Kinder leben. „Es ist wichtig, damitdiese wissen, was genau die Kinder belastet und wie man ihnen dabei helfen kann.“ Nach einem Todesfall fehle nämlich oftmals den Hinterbliebenen einfach die Kraft, den ebenfalls betroffenen Kindern die notwendige Unterstützung zu geben, die diese brauchen würden. „Das übernehmen wir, und dieses Angebot wird auch sehr dankbar angenommen.“

Diese Erfahrung konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospizbewegung Zwettl bei der ersten Kindertrauergruppe machen, die vom November 2022 bis Juni des heurigen Jahres lief. Bei den monatlichen Treffen lernten die Kinder mit ihrer Trauer umzugehen. Jetzt wird wieder mit einer Kindertrauergruppe gestartet. Das erste Treffen findet am 18. November statt. Dann gibt es bis Juni wieder monatliche Treffen, die immer von 10 bis 12 Uhr im Hospizhaus in der Schulgasse in Zwettl stattfinden. Dieses Angebot ist kostenlos.

Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 0664/5318505 oder per E-Mail unter hospizbewegung@zwettl.cc anmelden. „Es gibt auch die Möglichkeit, einmal in die Kindertrauergruppe zu schnuppern“, sagt die Koordinatorin Gutmann.

Sylvia Gutmann ist die einzige Angestellte in der Hospizbewegung Zwettl. Als Obmann fungiert Franz Preiß. Um die 20 freiwillige Mitarbeiter übernehmen die mobile Hospizbegleitung von Schwerkranken und deren Angehörigen zu Hause, in Krankenhäuser oder in Pflegeheimen im Bezirk Zwettl. Dabei wird mit Hausärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen und mobilen Diensten zusammengearbeitet. Angeboten wird außerdem die Trauerbegleitung. „Das sind natürlich keine leichte Aufgaben, aber man bekommt einfach sehr viel zurück“, ist Gutmann überzeugt.

Auf diese besondere Unterstützung macht der jährliche Welthospiztag aufmerksam. Dieser fand heuer am 14. Oktober statt.