„Wir haben es dreimal verschoben, jetzt ist er endlich da“, verkündete Peter Cerny vom Kulturverein Syrnau. Auch Fisher selbst war die Freude über den ersten Auftritt mit Band seit zwei Jahren anzumerken: „It‘s good to be back in the Waldviertel!“ Erstmals präsentierte er vor Publikum Songs aus seinem im Februar veröffentlichten Album „American Standards“. Dabei wechselte er gekonnt zwischen Pop, Country und Folk – mal als klanggewaltiges Sextett, dann wieder alleine an der Gitarre. Vom Kämpfen um den amerikanischen Traum ging es ebenso, wie um eine Tänzerin in einer Bar in Nashville.

Highlight war der Musiker Rich Case, der mit einer Pedal-Steel-Gitarre den Songs das typisch-rauchige Etwas aus der Countrymusik verlieh. Das Publikum war begeistert und forderte frenetisch eine Zugabe.

Nächster Syrnau-Termin: Die Zwettler Sommer-Session am 16. Juli um 19.30 Uhr im Café Leutold.