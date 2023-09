Für eine gute Zeit nach der Geburt: Zwettlerin packt Wochenbettbox

Als sie nach der Pandemie zurück aufs Land gekommen ist, hat die 32-jährige Sophia Pinky Müllauer zwar eine Fixanstellung als Hebamme angenommen, sich aber zusätzlich schnell auch selbstständig gemacht. Sie erklärt, dass sie immer schon gerne selbst umgesetzt hat, sehr organisiert und, mit einem Ziel vor Augen, gerne auch perfektionistisch ist.

Unter anderem bietet sie Kurse oder Vorsorgegespräche für werdende Mütter an. Sie ist als Hebamme im Kreißsaal vor Ort und auch als Wochenbetthebamme tätig. Die Phase direkt nach der Geburt ist die Zeit des sogenannten Wochenbetts, in der die Mutter das Kind kennenlernt. Aus diesem Grund ist es ihr wichtig, nicht nur als medizinische Begleitung, sondern auch als mentale Stütze für die Familie da zu sein.

Die Wochenbettbox „nappy petite“

Besonders wichtig in ihrer Selbstständigkeit ist Sophia Müllauer aber das Projekt „nappy petite“, das sie gegründet und für junge Mütter konzipiert hat. „nappy petite“ ist eine Wochenbettbox, die alles beinhaltet, was man anfangs so gebrauchen kann. Von Stilleinlagen bis Anti-Bläh-Dinkelkissen ist alles dabei. In der Premium-Version sind noch zahlreiche Videos mit Erklärungen und Hilfestellungen für die verschiedensten Probleme inbegriffen. Die Light-Version ist mit weniger Produkten gefüllt und ohne Videos, dafür aber eine günstigere Variante.

Vor allem war für Sophia Müllauer wichtig, dass aufgrund des Überangebots am Markt für Schwangere auch nur Dinge in der Box sind, die man wirklich braucht und die von bester Qualität sind, weshalb sie die Produkte selbst ausgewählt hat. Darunter sind beispielsweise Produkte der Marken Sonnentor und Zotter. Auf die Idee, eine derartige Box zu verkaufen, kam die Hebamme, da es gerade im ländlichen Bereich einen Mangel an Wochenbetthebammen gibt und sie oft gefragt wurde, welche Produkte man brauche.

Müllauer hat die Vision, Frauen auch digital zu helfen: „Frisch gebackene Eltern werden auch oft um drei Uhr nachts vor neue Herausforderungen gestellt, dafür gibt es die Videos mit vielen Erklärungen in der Premium Version“, sagt sie, „Sie ist als Leitfaden für Eltern gedacht, mit wertvollem Wissen und wichtigen Produkten.“

Mutige Entscheidungen

Für ihre selbstständige Tätigkeit hat sich Sophia Müllauer bei „Frau Ida“ eingemietet und ist begeistert von der positiven Atmosphäre dort. Sie erzählt, dass sie sich finanziell doch aus dem Fenster lehnen musste, um alles rund um „nappy petite“ auf die Beine zu stellen. Seit Mai ist die Box nun schon online. Mit den Nachfragen aus Österreich und Deutschland ist Sophia Pinky Müllauer sehr zufrieden.