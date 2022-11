Ottenschlag bleibt gesund

Cornelia Führer ist die neue Arbeitskreisleiterin der „Gesunden Gemeinde Ottenschlag“. In einer Ideenwerkstatt im Gasthof Renner wurden zudem die möglichen Inhalte eines Jahresprogramms erarbeitet.

„Tut gut“-Regionalleiterin Veronika Müllner, die 33 Gemeinden betreut, hatte bei der Sitzung den Vorsitz übernommen. Aus dem Gesundheitsbereich waren Masseure, Fitnesstrainer, Krankenschwestern, aber auch Ärztin Maria Waldschütz und Apothekerin Maria Winkler anwesend.

Müllner erklärte die Grundsätze des NÖ-Programms „Gesunde Gemeinde“ und brachte einige Gesundheitsdaten und Einflussfaktoren zur Kenntnis. Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit seien die zentralen Eckpunkte in der Arbeit. Die Umwelt und die persönliche Einstellung jedes Einzelnen spielen ebenfalls eine große Rolle dabei, dass Menschen gesund älter werden können.

Cornelia Führer erzählte, dass sie seit zwanzig Jahren als Masseurin arbeitet und seit zehn Jahren mit ihrem Unternehmen „Körpererfahrung“ in Ottenschlag selbstständig tätig ist. Gemeinsam mit Gemeindemitarbeiterin Beate Teuschl, die sie in der Organisation unterstützt, will sie nun neue Impulse setzen. Für Frühjahr 2023 bereits geplant ist ein Workshop über frühkindliche Sexualerziehung und das Tut Gut-Wandererwachen am 7. Mai, wobei der 5.000 Schritte-Weg begangen werden soll.

Aus der Ideenwerkstatt kamen an diesem Abend jede Menge neuer Programmpunkte dazu. Richtig sitzen, rückenfit, Herz-Kreislauf-Gruppe, Infoabend für Lebensstilgestaltung, Erste Hilfe für die Seele, Life-Kinästhetik, Yoga, Karate, Kung Fu, Boxen – waren nur einige der vorgebrachten Vorschläge. Nun gilt es diese Ideen in die Praxis umzusetzen, um für die Bevölkerung der Gemeinde Impulse für ein gesundes Leben zu setzen.

