Zwettls Touristiker bei Fachaustausch in Litschau

Zahlreiche Unternehmer und Verantwortliche aus der Sparte Tourismus nutzten am 29. März den Waldviertler Tourismustag in Litschau, um sich in Fachvorträgen Ideen und Anregungen für ihre Tätigkeit zu holen. Die Themen Marke, Mitarbeitererlebnis, Social-Media-Sünden, zeitgemäße Ausstattung und Energieeffizienz standen am Programm.

Kristiane Spiegl, die Geschäftsführerin der Destination Waldviertel, konnte unter anderem den Aufsichtsratsvorsitzenden der Destination Fritz Weber und die Obfrau des Tourismusverbands Waldviertel Mitte, Anne Blauensteiner, begrüßen. Die Teilnehmer nutzen in den Pausen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Zum Abschluss bestand die Möglichkeit, das Theater- und Feriendorf Königsleitn zu besichtigen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.