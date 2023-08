Vierter Sieg in Folge für HLUW Yspertal

Jugend-Innovativ ist Österreichs größter Schulwettbewerb für innovative Ideen. Die prämierten Themen der vergangenen Jahre, gehen von Mikroplastikanalyse in der Ybbs, über die Programmierung eines intelligenten Komposters bis hin zur Entwicklung eines Bienenmedikaments für die Bekämpfung der Faulbrut.

Nun ging der Sieg zum bereits vierten Mal in Serie an Schülerinnen der HLUW Yspertal einer berufsbildenden höhere Privatschule des Zisterzienserstiftes Zwettl. Marlis Planegger und Katharina Schmidt hielten die Tradition mit ihrer Arbeit zur Bestimmung von Triflouressigsäure in Oberflächengewässern aufrecht.

Trifluoressigsäure ist das Endprodukt, welches durch den Abbau von Pestiziden, Beschichtungsstoffen von Outdoorbekleidung, brandhemmende Stoffe und vielem mehr entstehen. Dieser Rest in der Umwelt ist somit eine „Zeigersubstanz“ für ihre Vorgängerstoffe und selbst ein Stoff mit möglichen gefährlichen Eigenschaften, der sich in der Umwelt anreichert und für welchen es in Österreich keinerlei Grenzwerte gibt. Die Analysen im Wiener Becken ergaben erhebliche Konzentrationen.

Das ist aber nicht die einzige Erfolgsmeldung aus dem Yspertal. Anna Rigler und Theresa Niederndorfer holten zudem mit ihrer Arbeit zur Bestimmung der Mikrobelastung durch Gletschervliese einen Sieg beim POW (protect our winters) Award.

„Lernen nicht für gute Noten, sondern um Lösungen zu finden“

„Die Schüler dieser Arbeiten hatten den Wunsch etwas Besonderes, unabhängig von guten Noten, zu gestalten“, meint Angelika Pfeifer Betreuerin zahlreicher siegreicher Themen an der HLUW Yspertal. Die Vielfalt der Themen zeige das breite ökologische Interesse der Schüler, aber auch Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, sich damit im Wettbewerb zu beweisen.