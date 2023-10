Länger gesund Leben ist das Motto in Ottenschlag

Arbeitskreisleiterin Cornelia Führer berichtete über die Aktivitäten in diesem Jahr. Mit dem Wandererwachen wurde im Frühjahr begonnen. Es wurden Vorträge über „Vital und gesund“ und „Kopfsache - Krisen erfolgreich meistern“ sowie ein Workshop über die kindgerechte Aufklärung durchgeführt. Eine „Vorsorge aktiv“-Gruppe wurde initiiert und hat sich über ein halbes Jahr lang jeden Dienstagabend mit Bewegung, Ernährung und mentaler Gesundheit beschäftigt. Durch die zahlreichen Aktivitäten und die erfolgreiche Teilnahme der Arbeitskreisleiterin an einem Ausbildungskurs wurde von Ottenschlag die Silber-Zertifizierung erreicht. Dadurch können im Jahr 2024 höhere Förderbeiträge angefordert werden.

Community Nurse Karin Winter stellte sich in der Runde vor und berichtete über ihre Tätigkeit. Sie hob die Aktion „Auszeit“ für pflegende Angehörige besonders hervor. Jeden letzten Montag im Monat ist im Veranstaltungsraum in Ottenschlag von 14 bis 17 Uhr das Treffen. Bereichsleiterin Veronika Müllner von „Tut Gut Niederösterreich“ leitete die Ideenwerkstatt, bei der ein Programm für die nächsten Monate entwickelt wurde. Mit Yoga, Mentaltraining und Energetik für Mensch und Tier beschäftigt sich Sabine Altbart. Sie soll ein Seminar über Körpermagie anbieten. Humanenergetikerin Corinna Fichtinger führt Themenabende über gelebte Medialität durch. Meditationsabende mit Sandra Schubert-Veits sollen ebenso wieder stattfinden. Eine Bewegungsgruppe „Fit im Alter“ ist geplant. 30 Jahre Gesundheitsförderung in Niederösterreich wird im nächsten Jahr gefeiert. Das Wandererwachen am 28. April 2024 ist als Start in die nächste Frühjahrssaison vorgesehen.