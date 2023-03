Dank beim Zwettler Bezirksfeuerwehrtag für 205.600 geleistete Stunden

Beim Bezirksfeuertag konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier und sein Stellvertreter Karl Kainrath zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen, darunter auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bürgermeister Franz Mold, Abgeordneter Alois Kainz, Bezirkshauptmann Markus Peham sowie Vertreter der Blaulichtorganisationen willkommen heißen.

Stolz auf Leistungen, besonders der Feuerwehrjugend

Der Leiter des Verwaltungsdienstes Ewald Litschauer informierte die Anwesenden über die Mitgliedersituation in den Wehren. „Die Mitgliederstärke hat eine steigende Tendenz, insbesondere bei den weiblichen Mitgliedern“, stellte Litschauer klar. Derzeit gibt es 28 Mitglieder in zwei Kinderfeuerwehren, 131 Mitglieder bei der Feuerwehrjugend, 4.448 aktive Mitglieder und 1.075 Mitglieder der Reserve. Bezirkskommandanten Ewald Edelmaier zeigte sich erfreut darüber, aber auch, weil der Bezirk Zwettl sehr stark bei den Ausbildungsprüfungen, bei der Heißausbildung und bei vielen Lehrgängen vertreten sei.

Besonders stolz ist er auf die sieben jungen Teilnehmer, die das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold absolviert haben. Er gratulierte auch Paul Schulmeister, der im Vorjahr zum Bewerbsleiterstellvertreter beim Landeswasserdienst-Leistungsbewerb ernannt wurde, sowie allen Bewerbsgruppen, die beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten an den Start gingen.

Fotoshow zeigt Einsätze des Vorjahres

Die zwischen den Berichten gezeigte Fotopräsentation zeugte davon, dass die Feuerwehren im Vorjahr unter anderem bei den Unwetterereignissen oder dem Flurbrand am TÜPl gefordert waren. Der Umbau der Bezirksalarmzentrale (BAZ) im Vorjahr sei ebenfalls reibungslos erfolgt. „Durch die vielen Berufe der Feuerwehrmitglieder war alles in wenigen Monaten erledigt. Schon im Mai konnte im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die neue Bezirksalarmzentrale feierlich eröffnet werden“, sagte Edelmaier.

Viele sprachen im Rahmen des Bezirksfeuerwehrtages den Feuerwehrmitgliedern Dank aus. Oberst Herbert Gaugusch übergab etwa ein Dankgeschenk an die Feuerwehren Stögersbach, Rudmanns und Neupölla für den Einsatz beim Brand am TÜPl Allentsteig (die übrigen Feuerwehren haben dieses schon im Herbst erhalten). Er war besonders von den vielen Landwirten mit ihren Güllefässern begeistert, die zum Löscherfolg beitrugen. Der TÜPl stocke nun selbst mit splittergeschützten Traktoren, Brandschutzstreifen und mehr Personal beim Brandschutzzug auf.

Ein Danke auch an die Familien der Floriani

Manfred Ehrgott vom Roten Kreuz konnte Mathias Hahn, den Kommandanten der FF Zwettl-Stadt das Bronzene Verdienstzeichen des Roten Kreuzes überreichen. „Die Feuerwehr hilft dem Roten Kreuz immer bei Ausbildungen mit Man-Power, der Dank gilt daher der gesamten Mannschaft“, meinte Ehrgott dabei.

Die anwesenden Bürgermeister wurden von Christian Laister aus Groß Gerungs auf der Bühne vertreten. „Die Gemeinden waren gerne bereit, zur Finanzierung der Bezirksalarmzentrale beizutragen“, sagte Laister, der den Geehrten gratulierte: „Darunter sind Leute, die seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig waren, da kann man nur den Hut ziehen.“ Für den neuen Bezirkshauptmann Markus Peham stehe die gute Zusammenarbeit im Mittelpunkt. „Diese begann mit Gesprächen und einem Sicherheitsstammtisch zum Thema Blackout. Der nächste Sicherheitsstammtisch wird sich am TÜPl Allentsteig mit dem Thema Waldbrand beschäftigen.“

Abgeordneter Alois Kainz dankte ebenfalls den Floriani: „Ihr seid rund um die Uhr freiwillig im Einsatz, top-gerüstet, ausgebildet, ihr schaut nicht auf die Uhr, egal wann und wo ihr gebraucht werdet. Die Familien müssen auf einiges von euch verzichten. Ihr seid die Helden des Tages.“ Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Franz Mold meinte in seiner Dankesrede: „Es funktioniert nur dann, wenn eure Familien dahinter stehen und euer Engagement unterstützen.“ Positiv sei für ihn auch, dass die Mitgliederentwicklung nach oben zeige.

Landesbezirksfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner gratulierte ebenfalls zu den Leistungen und zeigte sich über den „zackigen“ und raschen Ablauf des Bezirksfeuerwehrtages erfreut. Mitgebracht hatte er Informationen aus dem Landesfeuerwehrkommando. Sorgen bereiten auch hier die Teuerungen. „Es wurde verhandelt, dass die Teuerungen bei Fahrzeugen nicht zur Gänze weitergegeben werden und durch einen Teuerungsausgleich seitens des Landes abgefedert werden.“

Er ging auf die eLearnig-Module und den Umweltschutz, der bei den niederösterreichischen Feuerwehren schon lange ein Thema sei, ein: „Dazu gehört auch die Waldbrandbekämpfung. Der Sonderdienst wurde mittlerweile auf 600 aufgestockt, die eine entsprechende Schutzausrüstung bekommen. Diese Einheit wird in erster Linie für uns in NÖ aufgestellt.“ Nur bei freien Kapazitäten könne auch in der EU geholfen werden. „Deshalb gab es auch eine Zertifizierung als Voraussetzung für den Erhalt von Geldmitteln für die Beschaffung.“

Für das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold gab es ein kleines Dankeschön für: Kathrin Holm, FF Altpölla; Selina Altmann, FF Friedersbach, Julian Bräuer, Fabian Weidenauer und Alexander Grötzl, alle Zwettl-Stadt

Ausbilderverdienstabzeichen in Bronze: Michael Gutmann, FF Göpfritz/Wild; in Silber: Franz Steinbauer, FF Göpfritz/Wild; Daniel Scheibelberger, FF Friedersbach; in Gold: Roman Tüchler, FF Griesbach

Verdienstzeichen des NÖLFV 3. Klasse: Alfred Karl Rurlander, FF Wurmbrand

Verabschiedungen: Bezirkssachbearbeiter EDV: Franz Bretterbauer, FF Stift Zwettl (1998-2023); Bezirkssachbearbeiter Schadstoff: Franz Schöller, FF Roiten (2006-2023); Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz: Alfred Karl Rurlander, FF Wurmbrand (2016-2023); Bezirkshaupmann außer Dienst.: Dr. Michael Widermann

Ernennungen: Prüfer Ausbildungsprüfung Atemschutz: Michael Gutmann, FF Göpfritz/Wild; Harald Fasching, FF Purk; Feuerwehrkurat Christian Scheidl, FF Großmeinharts; Bezirkssachbearbeiter EDV: Florian Sturm, FF Jagenbach; Bezirkssachbearbeiter Schadstoff: Thomas Fichtinger, FF Ottenschlag; Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz: Manfred Sammer, FF Zwettl-Stadt; Organisatorischer Leiter der Bezirksalarmzentrale: Dominic Christian, FF Zwettl-Stadt

