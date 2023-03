Rettungsschlauch für Ottenschlager Kindergarten

„Funktioniert gut, alle Kinder in Sicherheit gebracht“, ist man nach der kürzlich abgehaltenen Evakuierungsübung der drei Kindergartengruppen im neu umgebauten Kindergarten in der ehemaligen Volksschule zufrieden. Der Grund: Die Feuerwehr Ottenschlag setzte die Idee des „Rettungsschlauches“ um.

Drei Gruppen – neue Herausforderung bei Evakuierung

Wie jedes Jahr fand im Dezember des Vorjahres auch im Kindergarten eine Evakuierungsübung statt, bei der es recht schnell „wuselte“. „Die neue Herausforderung, ist“, so Gernot Ruth, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Ottenschlag, „dass nun durch die Zusammenlegung der Kindergärten Kirchschlag und Ottenschlag drei Gruppen zu je fast 30 Kindern im Haus betreut werden.“ Im Falle einer Evakuierung, auch ohne Rauch, wusele es da recht schnell.

Früher, bei weniger Kindern, war es so, dass sich die Kinder die Hand gegeben und eine Kette gebildet haben.

Anforderung ist, kein Kind zu verlieren

Mit fast 90 Kindern ist das aber eine neue Herausforderung für die Feuerwehr – und auch für die Kindergartenbetreuerinnen. „Wir haben uns bei der Feuerwehr überlegt, etwas zu finden, woran sich die Kinder festhalten können, um ihnen ein Sicherheitsgefühl zu geben, und auch um die Übersicht über die Anzahl der Kinder zu behalten“, so Ruth.

Die „Rettungsschlange“ war bereits erfunden, musste nur noch umgesetzt werden

So funktioniert es: Jedes Kind schlüpft in eine Schlaufe, und so geht es diszipliniert im Evakuierungsfall ab ins Freie. Foto: Carina Lülik/Feuerwehr Ottenschlag

Die Grundidee für die Rettungsschlange stammt vom verstorbenen Feuerwehrkollegen Martin Wagner sen. Sein Sohn Martin Wagner junior und Wolfgang Fischer bestückten drei Schläuche – für jede Gruppe einen – mit Schlaufen in der Anzahl der Kinder pro Gruppe. So kann kein Kind verloren gehen, eine leere Schlaufe würde darauf hinweisen. Jetzt kann der Überblick nicht mehr verloren werden. Mit je einem Schlauch per Gruppe können sich weder die Gruppen vermischen noch kann ein Kind verloren gehen. Ein Traumabär an einem Ende gibt die Richtung an – dort geht der Feuerwehrmann. „So kann man die Kinder wie einen Regenwurm aus der Gefahrenzone ziehen“, freut sich Ruth. Übrigens: Evakuierungsübungen finden einmal pro Jahr im Kindergarten statt, damit jedes Kind diese Übung macht. Danach dürfen natürlich die Kinder auch das Feuerwehrauto besichtigen und hineinklettern.

Die Kosten für die Schläuche übernahm die Gemeinde, die roten Schlaufen wurden von Karl Zottl zur Verfügung gestellt. Martin Wagner und Wolfgang Fischer fertigten den Evakuierungsschlauch mit Schlaufen an. Willi Renner organisierte die Traumabären.

Einfach und effizient

