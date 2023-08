Zwettler Fotograf Claus Schindler war über 20 Mal in der Ukraine

„Es ist total notwendig, auch nach eineinhalb Jahren die Bevölkerung in der Ukraine zu unterstützen. Es gibt leider viel zu wenige, die diesen Kriegsopfern vor Ort helfen. Deshalb ist es für mich wichtig, einen Beitrag dazu zu leisten“, erklärt Claus Schindler sein Engagement.

Er sammelt in seinem Studio Hilfsgüter, die aus der Bevölkerung kommen. „In der Ukraine wird vieles benötigt, von Krücken, Leibstühlen über Hygieneartikel, Windeln bis zur Kleidung. Dabei sollte man aber beachten, dass diese Sammlungen keine Müllentsorgung sein soll“, betont der Fotograf. Wenn sein „Lager“ voll ist, bringt der Zwettler diese Hilfsgüter nach Gföhl. Hier organisiert der Obmann Georg Jachan vom „Verein für weltweite Nothilfe“ die Transporte ins Kriegsgebiet. Mittlerweile sind es weit über 20 Fahrten in die Ukraine gewesen (die NÖN berichtete). Außerdem konnte Claus Schindler 2000 Euro an die Hilfsaktion der Ukrainischen Kirche sowie an Georg Jacham für die Transportkosten übergeben. „Dieses Geld stammt von einem Pfarrcafe und von privaten Spendern.“

„Zu Kriegsbeginn habe ich die Hilfsgüter, die auch in den beiden Schulen BASOP in Zwettl und der MKM Stift Zwettl gesammelt worden sind, direkt nach Wien gebracht. Dann lieferte ich diese nach Rastenfeld zum Weitertransport. Seit einiger Zeit unterstütze ich die Hilfsaktionen des Gföhler Vereines“, erklärt Schindler.

Warum er das alles tut? „Ganz einfach, die Infrastruktur in der Ukraine wird mit jeden Kriegstag immer schlechter. Die Menschen dort brauchen Unterstützung, aber leider sinkt bei uns die Spendenbereitschaft. Das merke ich total. Am Anfang bin ich oft mit Hilfsgütern nach Wien gefahren, jetzt dauert es schon einige Zeit, bis ich mein 'Lager' voll habe.“ Das war erst vor einigen Tagen wieder so, diese Hilfsgüter sind dank des Engagements von Georg Jachan schon in der Ukraine.

Jetzt sammelt Claus Schindler wieder für den nächsten Transport. „Dieser findet erst statt, wenn ein Transporter voll beladen werden kann.“ In Schindlers Fotostudio warten bereits ein Rollator, einige Kleidungsstücke und ein Defibrillator, der aus Groß Gerungs gekommen ist, auf weitere Spenden.

Übrigens Spenden: Claus Schindler unterstützte bereits vor Jahren die Ukraine und war selbst zwei Mal, 1997 und 1998, vor Ort. „Damals wurden von einem Arzt aus dem Landesklinikum Zwettl Hilfstransporte für ein Krankenhaus in Horodenka in der Region Iwano-Frankiwsk organisiert. Bei den Lieferungen dieser medizinischen Hilfsgüter war ich dabei. Das waren besondere Erlebnisse für mich und vielleicht auch mein Antrieb, weiter den Menschen im Kriegsgebiet zu helfen.“

Zu Beginn des Ukraine-Krieges wurde der Zwettler Fotograf bei der Hilfsgütersammlung auch von den Schülern der MKM Stift Zwettl unterstützt. Foto: Claus Schindler

Von Rastenfeld aus gingen einige Hilfslieferungen in die Ukraine. Foto: Claus Schindler

Claus Schindler lieferte mit seinem Auto seine gesammelten Hilfsgüter bis nach Wien. Foto: Claus Schindler

1997 und 1998 war Claus Schindler schon in der Ukraine, um zu helfen. Damals wurden medizinische Hilfsgüter in ein Krankenhaus in Horodenka gebracht. Im Bild von links: Claus Schindler, Renate Schmidt aus Zwettl und Franz Edelmaier aus Friedersbach. Foto: privat

Auch Reinhold Huber unterstützte damals den Hilfstransport. Foto: Claus Schindler

Im Konvoi - vorne weg ein Fahrzeug vom Zwettler Krankenhaus dann der gepanzerter Ford Transit mit Claus Schindler an Bord und zuletzt der Lkw - fuhr man von Zwettl in die Ukraine. Foto: Claus Schindler