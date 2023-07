Martina Dorfinger: „Zum Optimieren gibt es immer etwas“

Wie haben Sie Ihr erstes Jahr als Direktorin erlebt? Martina Dorfinger: Es war auf jeden Fall turbulent, mit überwiegend angenehmen Überraschungen. Natürlich gibt es viel zu organisieren. Neu sind die vielen Informationskanäle, die ich in dem Ausmaß während meiner Lehrtätigkeit in Waidhofen nicht kannte. Mittlerweile habe ich sechs E-Mail-Adressen.

Wieso braucht man denn so viele? Dorfinger: Man braucht sie nicht. Man hat sie eben (lacht). Ich bin auf bestehende Systeme angewiesen. Informationen kommen aus verschiedenen Quellen, als Schulleiterin muss ich diese Informationen sichten, bündeln und an unterschiedliche Adressaten weiterleiten.

Was waren die größten Herausforderungen? Dorfinger: Eine große Herausforderung war natürlich die Neubesetzung des Sekretariats während des Schuljahres, da unsere langverdiente Maria Pfeffer, die ja eine wahre „Institution“ an der HAK Zwettl gewesen ist, in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt hat. Nun haben wir Gott sei Dank wieder eine junge ausgezeichnete Mitarbeiterin.

War das Einleben in die neue Rolle für Sie schwierig? Dorfinger: Tatsächlich fällt mir meine Aufgabe überraschend leicht. Erfrischend für mich ist, dass ich eine neue Herausforderung habe. Ich bin schon 25 Jahre im Schulleben und konnte in vielen Bereichen tätig sein, sowohl im Unterricht als auch in der Bildungsberatung, in der Personalvertretung, als Schulqualitätskoordinatorin, als Koordinatorin und Marketingbeauftragte in der Wirtschafts.Akademie.Waldviertel etc.

Zu Beginn des Schuljahres erklärten Sie die „Wirtschafts.Akademie.Waldviertel“ zu einem Ihrer großen Ziele. Diese sollte in Zwettl an Bedeutung gewinnen. Ist dieses Ziel in Ihrer Wahrnehmung mittlerweile erreicht? Dorfinger: Wir hatten jetzt unseren ersten Durchgang der Reifeprüfung an Wirtschaftsakademie. Die diesjährigen Maturanten sind die ersten, denen eine standortübergreifende Ausbildung durch das virtuelle Klassenzimmer ermöglicht worden ist. Dadurch sind sie die ersten Kandidaten in ganz Österreich, die schulübergreifend maturieren konnten. Jetzt wird evaluiert, was gut gelaufen ist und wo vielleicht noch Nachholbedarf besteht. Zum Optimieren gibt es natürlich immer etwas. Die Kooperation der vier Wirtschaftsakademien wird sich jedenfalls weiterentwickeln. Ich habe schon jetzt das Gefühl, dass die Zwettler Wirtschaft unser Bildungsangebot schätzt. Persönlich fühle ich mich in Zwettl gut aufgenommen.

Wie haben sich die Job-Chancen für HAK-Absolventen in den vergangenen Jahren verändert? Dorfinger: So gut wie heute waren die Karrierechancen noch nie. Vor einigen Jahren war das noch komplett anders. Damals mussten unsere Absolventen oft noch für ein paar Jahre das Waldviertel verlassen, ehe sie sich hier irgendwelche Chancen ausrechnen konnten. Ich kann mich auch noch gut an meine erste Job-Börse in Waidhofen erinnern. Wir mussten die Unternehmen fast beknien, dass sie sich ein paar Stunden dafür Zeit genommen haben. Das hat sich geändert. Ich lege als Schulleiterin besonders viel Wert darauf, dass die Schüler viel Kontakt mit der Wirtschaft und den unterschiedlichen Organisationen der Verwaltung haben. Auch wenn einige Schüler jetzt zunächst für ein Studium das Waldviertel verlassen, wäre es mein Wunsch, dass sie danach wieder in die Region zurückfinden. Es ist ein großer Vorteil, wenn die Schüler bis 18 Jahre hier aufwachsen können und hier gut ausgebildet werden. Sie sind dann ganz anders mit ihrer Heimat verbunden und intensiver in der Region vernetzt.

Wie sieht es derzeit mit den Schülerzahlen aus? Dorfinger: Die sind auf einem sehr stabilen Level, durch die Kooperation der Handelsakademien geht der Trend sogar nach oben. Heuer hatten wir 188 Schüler.