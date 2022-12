Schwarzenauer Bürgermeister: „Unsere finanziellen Mittel sind knapp“

Bürgermeister Karl Elsigan nach der letzten Gemeinderatssitzung über Projekte in der Markgemeinde.

NÖN: Tagesordnung mit zwölf Punkten in einer halben Stunde abgehandelt. Wie geht das im Gemeinderat?

Karl Elsigan: Wir legen in der Gemeinde auf Zusammenarbeit sehr großen Wert. Wir haben bei der Sitzung alle Punkte einstimmig beschlossen. In Zeiten wie diesen ist uns das Miteinander besonders wichtig, weil die finanziellen Mittel knapp sind. Wir sind eine andere Gesellschaft geworden als die, die wir vor 2020 waren, das ist Fakt, das merken wir immer wieder. Im Gemeinderat selbst gibt es eine äußerst positive Stimmung. Wir, die beiden Fraktionen, diskutieren miteinander auf Augenhöhe. Man muss auch manchmal über seinen Parteischatten springen. Was wichtig ist für unsere Gemeinde, das steht bei uns im Vordergrund – und dadurch geht auch viel weiter in unserer Gemeinde.

Wie unterstützt ihr den Fußballverein?

Elsigan:Die Sportanlage ist im Besitz der Marktgemeinde und wurde im Zuge des Hochwasserschutzprojektes 2007 bis 2009 auf den jetzigen Standort verlegt und neu errichtet. Der Trainingsplatz selbst war bis dato weder mit einer Beregnungsanlage noch mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. So wurden Freundschafts- und Jugendspiele und auch Trainings speziell im zeitigen Frühjahr, aber auch im Herbst, nicht am Trainingsplatz ausgetragen, und dadurch konnte das Hauptspielfeld nicht geschont werden. Eine Neuerrichtung dieser Anlagen am Trainingsplatz kostet an die 70.000 Euro.

Durch große Bemühungen des ESV Schwarzenau wurde eine voll funktionsfähige Flutlichtanlage von einem oberösterreichischen Ligaverein gebraucht erworben und am Trainingsplatz aufgestellt. Gleichzeitig wurde das Stromnetz erneuert, die Bewässerungsanlage verlegt und der Rasen saniert. Ich bin dankbar für die vielen freiwilligen Einsatzstunden der Vereinsmitglieder. Dadurch konnte die Investition auf 30.000 Euro reduziert werden. Die Marktgemeinde Schwarzenau vergab eine Förderung von 15.000 Euro. Viele freiwillige Arbeitsstunden wurden hierfür vom ESV Schwarzenau geleistet. Er ist in die 1.Klasse Waldviertel aufgestiegen, wozu ich herzlich gratuliere und viel Erfolg für die Zukunft wünsche.

Was ist für die Feuerwehren in Zukunft geplant?

Elsigan: Das Feuerwehrhaus in Schwarzenau soll einen Zubau bekommen, außerdem sind einige Sanierungen durchzuführen, etwa neue Fenster, auch das Heizsystem müssen wir prüfen, denn das Feuerwehrhaus ist auch an das Gasnetz angeschlossen. Wir wollen gemeinsam mit der Feuerwehr das Gebäude planen und an die heutigen Anforderungen anpassen. Damals, als das Haus gebaut wurde, gab es noch keine Kinder- und Jugendfeuerwehr, und auch Frauen waren noch keine dabei. Heute hat die Feuerwehr Schwarzenau 120 Mitglieder mit Kindern und Frauen. Im nächsten Jahr wollen wir die Planungsphase abschließen, und 2024 soll es in die Bauphase gehen.

Kommt in Schwarzenau Kinderbetreuung auch für Kleinstkinder?

Elsigan: Wir haben einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir für die Kleinstkindbetreuung den Bedarf erheben wollen. Auf jeden Fall wollen wir das anbieten. Wenn wir die Mindestanzahl nicht erreichen, könnte man vielleicht auch innerhalb der Kleinregion gleich zwei Gemeinden zusammenfassen. Auf jeden Fall ist es unser Ziel, diese Betreuung bei Bedarf anbieten zu können.

Budget-Voranschlag 2023. Was sind die großen Punkte des nächsten Jahres?

Elsigan: Es geht vor allem einmal um die Fertigstellung des Gemeindezentrums, da beträgt der Eigenmittelanteil Schwarzenaus 800.000 Euro. Wir planen die Übersiedelung ins neue Gemeindeamt realistisch erst nach dem Sommer. Wir kalkulieren dabei auch Verzögerungen bei der Fertigstellung ein. Nächstes Ziel ist die Fertigstellung des Generationentreffs mit Motorikpark. Wichtig sind auch der Abschluss der Kommassierungen in Stögersbach und in Ganz im nächsten Jahr. Hier beträgt der Kostenanteil für die Gemeinde 300.000 Euro. Durch diese Kommassierungen werden Grundstücke für die mögliche Umfahrungsstraße der B2 freigehalten. Das ist ein wichtiger Schritt für eine zukünftige Umfahrung von Stögersbach.

Welche Investitionen werden noch getätigt?

Elsigan: Wir haben einen Stiftungsfonds, aus diesem werden einkommensschwache Pensionisten unterstützt. Da die Verzinsung dieses Fonds gerade niedrig ist, hat diesen die Gemeinde aufgefüllt. Es wurden 50 Euro Zuschuss an positiv bewertete Antragssteller ausbezahlt. Weiters hat die Feuerwehr Großhaselbach neue Einsatz-Bekleidung um 6.300 Euro gekauft, davon übernimmt die Marktgemeinde 50 Prozent der Kosten. Ja, und was wir noch brauchen, sind ein neuer Server für das Gemeindeamt und eine neue Software. Diese kosten knapp 25.000 Euro.

Thema Energiekosten: Wo kann die Gemeinde Kosten einsparen?

Elsigan: Wir haben ein paar Sparmaßnahmen mit Sofortwirkung getroffen. Wir werden genau die Raumtemperaturen kontrollieren. Räume, die nicht benutzt werden, haben wir komplett abgesenkt und heizen sie nur, wenn sie gebraucht werden. Durch Kontrolle ist einiges Einsparen unserer Kosten durch Heizen mit Erdgas möglich. Wir sind uns im Gemeindevorstand einig, dass wir die Gemeindegebäude, die jetzt mit Erdgas geheizt werden, an das von Florian Tretzmüller geplante Fernwärmenetz anschließen lassen wollen. Da ist natürlich wichtig zu wissen, wie viel das kostet und welche Förderungen es dabei gäbe, um konkret darüber im Gemeinderat zu diskutieren und die nötigen Beschlüsse fassen zu können. Bei der Planung des Fernwärmenetzes könnte auch gleich der Ausbau des Glasfasernetzes in diesem Bereich mitberücksichtigt werden.

Wie steht es mit den Heizkosten für 2023?

Elisgan: Die haben sich laut Prognose für 2023 fast verzehnfacht! 2020/2021 hatten wir Heizkosten von rund 13.000 Euro für die Gemeindeanlagen inklusive Freuerwehrhaus, Volksschule, Kindergarten und Feuerwehr Großhaselbach. 2021/2022 haben wir 40.000 Euro für dieselben Gebäude bei gleichbleibendem Energieverbrauch bezahlt. Im August baten wir bei der EVN um ein Energiekostenangebot. Die Prognose für 2022/2023 verheißt für unsere Gemeindegebäude 100.000 Euro und mehr. Das hat uns gezeigt, dass es richtig ist, das Fernwärme-Projekt in Schwarzenau zu unterstützen – aber es befindet sich erst in der Planungsphase.

Geht Schwarzenau mit diesen Prognosen trotzdem positiv ins neue Jahr?

Elsigan: Ja. Unsere wichtigste Kennzahl ist das Haushaltspotenzial mit 358.000 Euro positiv, trotz der Finanzierungen, die ich genannt habe. In den nächsten Monaten werden wir uns im Gemeinderat noch mit der Planung eines Hochwasserschutzes in Schlag und der Instandhaltung unserer Abwasserentsorgung beschäftigen.

