Zwettler HAK-Direktorin Dorfinger: „Kehre gerne zurück“

NÖN: Frau Dorfinger, Sie werden ab dem 1. September mit der Schulleitung der HAK Zwettl betraut. Wie ist Ihr persönlicher Werdegang?

Martina Dorfinger: Nach meinem Geschichte- und Geografiestudium an der Universität Wien habe ich an der Handelsakademie Waidhofen zu unterrichten begonnen. Bereits ab meinem zweiten Dienstjahr unterrichtete ich auch sechs Jahre lang am Gymnasium Zwettl. Das war für mich eine gute Zeit, und so kehre ich jetzt nach vielen Jahren gerne nach Zwettl zurück.

Was hat Sie bewogen, die Schulleitung der Handelsakademie Zwettl zu übernehmen?

Dorfinger: In den Wirtschafts.Akademien.Waldviertel hat die HAK Zwettl Holz und Lebensmittel zu ihrem Schwerpunkt gewählt. Für mich hat Holz eine besondere Bedeutung, da ich in einem holzverarbeitenden Betrieb aufgewachsen bin. Durch meine Tätigkeit bei den Wirtschafts.Akademien.Waldviertel lernte ich auch die Kolleginnen und Kollegen der HAK Zwettl kennen. Das macht für mich den Einstieg in diese Schule leichter.

Was sind Ihre Ziele?

Dorfinger: In erster Linie liegt mir ein gutes Schulklima am Herzen. Darauf werde ich besonderes Augenmerk legen. Die Wirtschafts.Akademie.Zwettl, so würde ich es mir wünschen, soll noch mehr als wirtschaftliches Ausbildungszentrum im Bezirk an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört natürlich, dass der Ausbau der Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft und den anderen Waldviertler HAK weiter forciert wird.

Eine besondere Rolle spielt dabei das virtuelle Klassenzimmer. Jugendliche aus dem Waldviertel sollen für gute Jobs fit gemacht werden, wobei die digitalen Kompetenzen eine wichtige Rolle spielen. Worauf ich mich besonders freue, sind die Zwettler Schülerinnen und Schüler, die mir anvertraut werden.

