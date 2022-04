E-Auto ging Strom aus Im Kreisverkehr Rudmanns-West blieb E-Auto stehen

Foto: Bilderbox.com, Erwin Wodicka

W enn einem E-Fahrzeug mitten in der Nacht genau in einem Kreuzungsbereich der „Saft“ ausgeht, dann ist die Feuerwehr wieder einmal der „Retter in der Not“. So passiert ist das am 23. April kurz nach 22.30 Uhr beim Kreisverkehr Rudmanns-West.