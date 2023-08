Zwettler Ehrenamtliche: Ohne sie würde der Ball ruhen

Was wäre der Fußball ohne die ehrenamtlichen Helfer? Vermutlich in der heutigen Form nicht durchführbar. Neben vielen anderen Tätigkeiten im Hintergrund bringen die Vereine im Rahmen des Meisterschaftsbetriebs pro Kalenderjahr zwischen zwölf und 16 Heimspiele über die Bühne – die alle einer – je nach Besucherzahl von 100 bis teils sogar mehr als 1.000 Zuschauern – mittleren bis großen Veranstaltung gleichkommen. Neben den 32 Spielern auf dem Spielfeld (je 11 plus je 5 Ersatzspieler) ist dafür eine Vielzahl von Händen notwendig, um so einen Spieltag über die Bühne bringen zu können – alles ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns die Situation im Bezirk Zwettl exemplarisch anhand von drei Vereinen angeschaut.

Beim SC Zwettl sind um die 30 Helfende nötig, um einen Spieltag reibungslos über die Bühne zu bringen, erklärt der geschäftsführende Obmann des Landesligisten, Martin Grünstäudl. Etwas kleiner ist das Aufgebot in unteren Ligen, der USV Groß Gerungs kommt in der Gebietsliga laut Obmann Manfred Atteneder mit etwa 20 Helfenden aus, der TSU Martinsberg in der 2. Klasse.

Obwohl die Aufgebote doch recht unterschiedlich sind, die Tätigkeiten im Rahmen eines Heimspiels sind dann doch weitgehend gleich – egal ob in der höchsten Liga Niederösterreichs oder der niedrigsten.

Covid für manche Vereine eine Zäsur

Sie erstrecken sich von Arbeiten, die für jeden Besucher sofort ersichtlich sind, wie die Betreuung der Kantine oder der Kassa beim Eingang, bis hin zu Arbeiten, die um Hintergrund passieren, wie das Waschen der Dressen, das Reinigen der Kabinen oder das Erneuern der Spielfeld-Markierungen. Dazu wollen auch der Rasen und die übrigen Anlagen am Platz gepflegt werden. Und vieles mehr.

Das Aufstellen dieser Helfenden Hände wird laut den Obmännern immer schwieriger, da viele junge Menschen oft andere Interessen haben. Auch durch Corona sei Vielen bewusst geworden, dass es auch noch ein Leben außerhalb des Vereins gibt. In vielen Klubs kamen so die Ehrenamtlichen nach der Pandemie wieder vollzählig zurück, in anderen hat sich die Anzahl der Motivierten doch etwas verringert.

Ohne Freiwillige geht es indes auch beim einzigen Waldviertler Profiklub, dem SV Horn in der zweiten Bundesliga, nicht. Bei den Spielen setzt der Klub zwar großteils auf bezahlte Mitarbeiter – etwa 20 Prozent der Mitarbeiter seien aber ehrenamtlich dabei, informiert der Verein: „Viele davon sind schon teils 20 Jahre dabei, der Verein liegt ihnen am Herzen.“ Neben Aufgaben wie Kantine oder Kassa, muss im Profibereich auch für andere Dinge gesorgt werden: So muss etwa die Polizei vor Ort sein, das Ticketing ist aufwendiger, dazu müssen Werbungen organisiert werden.