409 Personen bei Impfbus in Allentsteig

Zum dritten Mal machte der Impfbus des Landes Niederösterreich in Allentsteig Halt. Waren es im August 139 Impfungen und im September 74, so nutzten dieses Mal gleich 409 Personen jeden Alters aus Allentsteig und auch den umliegenden Gemeinden und Bezirken die Gelegenheit, sich am Asphaltplatz in der Zwettlerstraße unkompliziert und rasch gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Personen ab 12 Jahren konnten einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen. Im Zuge der Erstimpfung mit dem Impfstoff von Pfizer konnte gleich direkt vor Ort der Zweitimpfungstermin vereinbart werden, welcher dann in Ordinationen im niedergelassenen Bereich stattfindet. Aber auch Drittimpfungen waren bereits möglich.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner freute sich über den großen Erfolg des Impfbusses in der Gemeinde: „Wir sind sehr froh und stolz über die hohe Beteiligung in Allentsteig, die zeigt, dass der Impfbus gut angenommen wird und ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung ist. Nur durch die Impfung wird es uns gelingen, seltener zu erkranken beziehungsweise harmlosere Krankheitsverläufe zu erreichen. Durch eine Impfung schützen Sie sich selbst und Ihre Mitmenschen!“