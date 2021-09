Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen - wohl nach diesem Credo sind aktuell drei Impfbusse von Notruf Niederösterreich im Bundesland unterwegs. Ohne Voranmeldung können Besucher ihre Coronaimpfung erhalten. Mitzubringen sind nur die E-Card und ein Personalausweis. Geimpft wurde auch am 31. August in Zwettl mit Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson. Wer seine erste Teilimpfung erhielt, bekam gleichzeitig einen Termin bei einem Arzt vermittelt.

Acht Mitarbeiter waren bei der Station beschäftigt, zwei von ihnen verabreichten die Impfungen. "Theoretisch sind 250 Impfungen pro Halt möglich", erklärte Impfbuskoordinator René Hager. Diese Marke wurde in Zwettl zwar nicht erreicht, trotzdem war der Andrang groß: 182 Menschen holten sich während der drei Stunden ihr Jaukerl. "Jeder Geimpfte ist ein Plus", erklärte ÖVP-Gesundheitsstadtrat Manfred Weissinger beim NÖN-Lokalaugenschein.

Den bisherigen Rekord stellt übrigens Laa an der Thaya: Dort wurden 240 Menschen geimpft. Im Bezirk Zwettl herrscht was Impfungen betrifft noch Aufholbedarf: Mit Stand Mittwochmittag waren 56,8 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert - der NÖ-Schnitt liegt aktuell bei 70,8 Prozent.

Nächster Halt in Arbesbach

Dass die Aktion ein Erfolg ist, zeigen die weiteren Pläne: So will Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf drei weitere Impfbusse in Betrieb nehmen. Außerdem soll die Aktion bis in den Oktober verlängert werden. Die nächste Station im Bezirk Zwettl ist übrigens in Arbesbach, neben dem Gemeindeamt: Dort wird der Impfbus am Mittwoch, 8. September von 15 bis 18 Uhr halten. Geimpft wird mit Biontech/Pfizer.