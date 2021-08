Impfbus macht in Allentsteig Station .

Der Impfbus macht am 18. August in Allentsteig am ÖAMTC-Platz in der Zwettler Straße von 15 bis 18 Uhr Station. Impfwillige ab dem 12. Lebensjahr können sich gegen Corona impfen lassen, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.