Die „rote Karte“ zeigt die SPÖ-Bezirkspartei aus dem Bezirk Zwettl der „schwarz-grünen Bundesregierung“ für das Vorgehen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. „Das ist eine Fehlplanung der Regierung, die zum Himmel schreit“, kritisiert Bezirksobmann Herbert Kraus.

So vermissen er und die SPÖ-Bürgermeister Adelheid Ebner und Arnold Bauernfried konkrete Informationen über das weitere Vorgehen. Auch, dass versprochene FFP2-Masken für Pensionisten noch immer nicht vollständig angekommen sind und es nach SPÖ-Informationen in naher Zukunft nur zwei Impfstraßen im Bezirk Zwettl geben soll, stößt den Sozialdemokraten sauer auf: „Die Impfung sollte zu den Menschen kommen“, kritisiert etwa Arnold Bauernfried.

Täglich reduzierende Liefermengen

Von den 3.087 über 80-Jährigen im Bezirk, die im nächsten Schritt geimpft werden sollen, stünde laut Kraus lediglich Impfstoff für 73 Prozent zur Verfügung. Er beruft sich dabei auf interne Infos aus dem Gesundheitsministerium. Dort verwies man auf Notruf NÖ, wo ein Sprecher die konkreten Zahlen nicht bestätigt, aber sagt: „Der Engpass betrifft nicht nur den Bezirk Zwettl, sondern ganz Europa. In dieser ersten frühen Phase können leider noch nicht alle gleichzeitig geimpft werden, sondern mit den sich nahezu täglich reduzierenden Liefermengen muss das Auslangen gefunden werden.“ Für die über 80-Jährigen sind laut Notruf NÖ in den nächsten Wochen wöchentlich über 300 Dosen vorgesehen, die in vier Ordinationen verabreicht werden sollen. Zusätzlich werden in neun weiteren Impfstellen mehr als 400 Impfungen wöchentlich angeboten. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werde es auch Impfstraßen geben. Ob und wo diese im Bezirk errichtet werden sollen, steht aktuell nicht fest, sagt auch Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott vom Roten Kreuz Zwettl.

ÖVP: „Nicht aus parteipolitischen Zwecken verunsichern.“

ÖVP-Abgeordneter Lukas Brandweiner sagt zur Kritik der SPÖ: „Ich bitte die SPÖ-Politiker, unsere ältere Bevölkerung nicht aus parteipolitischen Zwecken zu verunsichern. Fakt ist, dass ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen absoluten Vorrang haben.“ Jeder, der sich impfen lassen und damit zur Bekämpfung der Pandemie beitragen will, bekomme laut Brandweiner eine Impfung: „Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Die Pandemie ist auf der ganzen Welt und nicht nur in Zwettl.“