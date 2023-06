Bezirksrinderschau mit tollem Programm in Großnondorf in Vorbereitung

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung gab es für die Ottenschläger Rinderzüchter schon lange nicht mehr. Am 18. Juni treffen sich Züchter und Interessierte aus ganz Niederösterreich in der Ortsmitte von Großnondorf anlässlich des Weltmilchtages zur Rinderschau. Dabei erfolgt auch die Prämierung der schönsten Rinder aus dem Waldviertel. Erwartet werden rund 3.000 Besucher.

Die vom Rinderzuchtverein Ottenschlag gemeinsam mit der Feuerwehr Großnondorf organisierte Veranstaltung verspricht ein vielfältiges Programm über den gesamten Tag für Groß und Klein. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Neben der Verpflegung mit bäuerlichen und kulinarischen Schmankerln, wird es eine Wein- und Milchbar geben.

Bereits am Freitag, 16. Juni, lädt die Landjugendgruppe Ottenschlag im Rahmen des Veranstaltungswochenendes zur „Heuhupfer-Party“ ein. Am Sonntag erfolgt der Start schließlich um 9 Uhr bei einer Heiligen Messe mit Tiersegnung. Das Fest kann danach mit einem Radio-Niederösterreich-Frühschoppen anfangen, wo die Trachtenmusikkapelle Ottenschlag und die „Ötscherbären“ aufspielen. Zur Rinderschau ist die Präsentation von circa 60 Hochleistungsrindern angekündigt. Für die Jüngsten gibt es ganztägig eine Kinderbetreuung sowie Hüpfburgen. Bei der parallel stattfindenden Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten kann das Fachpublikum entsprechende Informationen zu den neuesten Trends einholen.

Eine ganz besondere Veranstaltung also für den Rinderzuchtverein Ottenschlag. Mit einer über 80-jährigen Tradition wird die Viehhaltung in der Region großgeschrieben. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Großnondorf freuen wir uns auf ein gelungenes Fest der Landwirtschaft in der Region“, betont Obmann Martin Heiligenbrunner.