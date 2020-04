Ihre Anfang März durchgeführte Pilgerreise nach Israel hat für Maria Bron aus Sallingberg (Gemeinde Schweiggers) ein langes Nachspiel: Sie hat zwar ihre Corona-Erkrankung hinter sich, ihr Gatte Ronald hat aber noch immer gesundheitliche Probleme.

Die Organistin der Pfarre Sallingberg nahm an einer Pilgerreise teil, die für einige Angehörige der Pfarren Weißenkirchen, Wösendorf, St. Johann, Weinzierl (Wachau), Sallingberg und Grainbrunn mit einer Corona-Erkrankung geendet hat – so lag der Weißenkirchner Pfarrer Przemyslaw Kocjan tagelang auf der Intensivstation.

So schlimm verlief die Krankheit bei Maria Bron nicht, auch ihre Schwester Waltraud Spirk überstand Corona bereits. „Mein Gatte bereitet mir aber große Sorgen. Ich habe ihn angesteckt, ihm ging es gar nicht gut. Er ist ein Risikopatient. Nachdem er vier Tage nichts geschlafen hatte, war sein psychischer Zustand sehr schlecht. Er musste ins Landesklinikum Waidhofen eingeliefert werden. Mittlerweile hat er Corona überstanden. Der letzte Test verlief negativ. Er muss aber noch einige Tage im Spital bleiben“, betont Maria Bron, dass ihr Gatte seit Karfreitag offiziell zu den „Genesenen“ zählt.

Quaddeln an den Füßen waren erste Anzeichen

Ihr persönliches „Corona-Tagebuch“ stellte sie der NÖN zur Verfügung. Penibel führte sie über ihre und die Erkrankung ihres Gatten Buch. Alle Symptome, wie Fieber, Appetit- und Schlaflosigkeit, sind darin ab 14. März angeführt. An dem Tag hatte sie erstmals Fieber. Am 30. März gab es das positive Testergebnis. Corona hat sie erst am 10. April offiziell besiegt. „Mir geht es auch wieder gut.“

Mit dem Fieber gingen Abgeschlagenheit und Müdigkeit einher. „Als am 23. März Quaddeln an meinen Füßen auftraten, habe ich meinen Arzt verständigt. Der hat mich an die Hotline 1450 verwiesen, es folgte auch gleich der Test“, erzählt Bron. Bis dahin wusste sie zwar von den Corona-Erkrankungen ihrer Schwester und einer Bekannten, offiziell hatte sie aber nichts erfahren. „Die Verständigung über die Bezirkshauptmannschaft haben wir vermutlich auf unseren Hauptwohnsitz nach Wien bekommen. Wir sind aber in unserem Zweitwohnsitz in Sallingberg“, betont Bron.

Gatte Ronald zeigte am 17. März erste Symptome. Sein Krankheitsverlauf war schwerer. Er hatte starke Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen, konnte tagelang nichts essen. Nach einigen Tagen besserte sich sein Zustand. „Es kamen jedoch psychische Probleme dazu. Er hatte Angst, konnte nicht schlafen. Als er am Karfreitag über Druck auf seinem Herzen klagte, wurde er ins Spital eingewiesen.“

Jetzt hofft Bron, dass ihr Gatte diese Krise bald überstanden hat. Er konnte am 14. April das Krankenhaus verlassen. „Er ist aber noch müde und schwach, ich werde ihn aufbauen.“