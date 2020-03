„Wir hatten großes Glück, dass wir unsere standesamtliche Hochzeit am 10. März noch ausgiebig feiern konnten. Wir denken jetzt natürlich auch an alle Paare, die in den nächsten Wochen ihre Hochzeit feiern wollten. Wir können mitfühlen, wie es ihnen geht, wenn man monatelang mit ganzem Herzen Vorbereitungen trifft und nun nicht weiß, ob und wie das eigene Hochzeitsfest stattfinden kann“, meldeten sich Martina und

Christian Haumer aus Zehenthöf, Gemeinde Waldenstein, via Mail bei der NÖN. Die standesamtliche Hochzeit fand am Standesamt Zwettl statt. Die Zeremonie führte Standesbeamtin Doris Laschober durch. Mit Familie, Freunden und Bekannten sei es ein sehr berührendes Fest gewesen.

„Wir sind allen Mitfeiernden und Gratulanten sehr dankbar. Jetzt sind wir natürlich verunsichert, weil unsere kirchliche Hochzeit in drei Monaten stattfinden soll“, so das frischvermählte Paar, das auch an alle Heiratswillige denkt: „Wir wünschen allen Paaren trotz der aktuellen Herausforderungen, dass sie ihr ganz großes Glück finden und ihre Traumhochzeit haben werden – wenn auch verspätet oder anders als geplant. Für die derzeitige Situation wünschen wir allen Paaren, dass sie die Zeit mit guten Gesprächen und dem ein oder anderen Lachen füllen können.“