Zwei Mal Gold für Gerstbauers Schafkäse aus Bad Traunstein

Am Bauernhof von Gertrude und Fritz Gerstbauer gibt es seit 33 Jahren Schafe. „Damals haben wir den Betrieb von den Eltern meines Mannes mit zwei Kühen übernommen. Wir stellten fünf Milchschafe ein und prodzierten unseren ersten Schafkäse. Heute haben wir 20 Schafe und machen nach wie vor zwei Käsesorten“, erzählt Gertrude Gerstbauer.

Mit ihrem Schafweichkäse in Öl und dem Schaffrischkäse Erlauftaler Art hat sie schon mehrmals an der Prämierung in Wieselburg teilgenommen. „Heuer sind es aber meine ersten beiden Goldmedaillen geworden“, betont die leidenschaftliche Schafbäuerin, die den Schafweichkäse in Rapsöl einlegt. „Die Erlauftaler Art beim Schaffrischkäse bezieht sich auf die längliche Form. Dieser Käse ist topfenartig und schwimmt in seiner eigenen Molke“, erklärt Gerstbauer, die die beiden Goldmedaillen doch überrascht haben. „Diese zeigen, dass der Käse qualitativ hochwertig ist und auch schmeckt.“

Ihre beiden „goldenen“ Schafkäsesorten gibt es in der Region in einigen Greißlereien und Bauernläden. Auch im Gasthaus Neuwiesinger oder in der Schwarzalm wird der Gerstbauer-Käse angeboten.

Die Schafe und die Schafkäseerzeugung seien doch arbeitsintensiv. „Das macht aber auch nach all den Jahren Spaß.“ Wie lange Fritz und Gertrude Gerstbauer den Betrieb noch führen werden, ist unklar. Mittlerweile ist eine Übergabe an die nächste Generation angedacht.