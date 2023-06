Arbeit nach der Arbeit: Aktiv bleiben oder aktiv werden

In der Zeit nach der Pensionierung sehnen sich viele nach einer sinnhaften Beschäftigung. Oft tauchen Fragen auf wie: „Was wollte ich eigentlich schon immer einmal machen? Wie kann ich andere mit meinem Erfahrungsschatz unterstützen?“ In der nachberuflichen Phase werden auch häufig Zeitressourcen frei, die während der Berufstätigkeit gefehlt haben. Einige Unternehmen haben bereits erkannt, wie wertvoll das Wissen und die Erfahrungen älterer Arbeitnehmer für junge Team-Mitglieder sind. FRAU iDA möchte gerne alle interessierten Menschen, die vor oder auch nach der Pensionierung stehen, einladen und ihnen Chancen und Möglichkeiten einer sinnvollen "Arbeit nach der Arbeit" aufzeigen.

Katharina Schwarzinger, Arbeitsrechtsexpertin bei der WKNÖ Zwettl, wird die Rahmenbedingungen für Möglichkeiten des Zuverdiensts in der Pension für Arbeitnehmer und selbstständig Erwerbstätige zusammenfassen. Kurt Steinbauer, Leiter des AMS Zwettl, wird darüber berichten, wie wichtig erfahrene Arbeitnehmer für Unternehmen sind und welche Branchen bereits aktiv auf der Suche nach dieser Zielgruppe sind. Gerhard Lang, Geschäftsführer bei Correcta Steuerberatung wird über die Auswirkungen einer bezahlten Beschäftigung während der Pension informieren.

Drei aktive Pensionisten werden erzählen, welchen Tätigkeiten sie in ihrer nachberuflichen Phase nachgehen, wie sie dazu gekommen sind und warum sie darin eine Erfüllung gefunden haben.

Die Teilnehmer erwartet ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Informationsveranstaltung findet im Veranstaltungsraum bei FRAU iDA am Hauptplatz 16 in Zwettl statt.

Am 2. Oktober gibt es eine Folgeveranstaltung mit Messecharakter in der Wirtschaftskammer Zwettl. Dort werden Organisationen und Betriebe allen Interessierten viele Möglichkeiten der bezahlten oder ehrenamtlichen Beschäftigung in der nachberuflichen Phase vorstellen.