Das Radeln im Raum Göpfritz ist nun noch attraktiver

Nationalratsabgeordneter Alois Kainz gab am 21. Juli in Vertretung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer im Beisein von Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun den neuen Radwegabschnitt im Gemeindegebiet von Göpfritz an der Wild offiziell frei.

Die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild und das Land NÖ haben sich dazu entschlossen, westlich von Schönfeld an der Wild eine Radweganbindung zur NÖ Hauptradroute „Thayarunde“ zu schaffen. Ziel war es, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern bzw. attraktiver zu gestalten.

Innerörtliche wird der Radweg an das bestehende Landesstraßen- bzw. Gemeindestraßennetz - auf denen Fahren im Mischverkehr möglich ist - angeschlossen. Westseitig mündet der neue Radwegabschnitt in die NÖ Hauptradroute „Thayarunde“, von wo aus der Hauptort Göpfritz an der Wild mit den diversen Einrichtungen wie Bahnhof, Gemeindezentrum, Schulen, usw. sicher mit dem Fahrrad erreicht werden kann, ohne das Landesstraßennetz benützen zu müssen.

Die für den Bau benötigten Grundstücksflächen befanden sich im Besitz der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst Abteilung Landesstraßenplanung. Der Radwegabschnitt wird als Fahrradstraße verordnet. Die Arbeiten für den rund 800 m langen Radwegabschnitt wurden von der Firma Held & Francke Bauges.m.b.H. durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 70.000 Euro, wobei 70 % vom Land NÖ und 30 % von der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild getragen werden.