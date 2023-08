Ministerin Edtstadler besucht „Europa in Schwarzenau“

Die Bundesministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstadler, besuchte die Gemeinde Schwarzenau gemeinsam mit den Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner und Martina Diesner-Wais, um sich das Projekt „Europa in Schwarzenau“ anzusehen. Bei diesem steht jedes Jahr ein anderes Land im Fokus der Gemeinde. 2023 ist es die Slowakei.

Diese Nation wird beispielsweise mithilfe eines Fenstermuseums, das sich aus, über die gesamte Gemeinde verteilten Holzfenstern zusammensetzt, dargestellt. Die Fenster werden jeweils von einem der 15 Mitglieder, die aus fünf verschiedenen Nationen stammen, gestaltet und erzählen oder zeigen etwas Interessantes über das diesjährige Land. Aber es gibt auch Veranstaltungen die Kultur, Kulinarik und viele weitere Aspekte vorstellen sollen wie beispielsweise eine Kinder-Tanzvorführung mit slowakischen Tänzen von der Gruppe Rozmarin.

Bundesministerin Edtstadler zeigte sich beeindruckt, nachdem ihr auf einem kurzen Spaziergang zu einem der Fenster des Fenstermuseums Bürgermeister Karl Elsigan und Teamleiter von „Europa in Schwarzenau“, Wolfgang Leidenfrost, näheres zu dem Projekt erzählten. Sie hielt es für besonders sinnvoll in dieser Art das Thema Europa aufzubringen. Edtstadler: „Europa fängt in der Gemeinde an.“