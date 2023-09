Rappottensteiner Betonwerk bildet Lehrling mit Down-Syndrom aus

Wenn es um das Thema Inklusion geht, können im Waldviertel nur wenige Unternehmen mit dem Betonwerk Jungwirth in Rappottenstein mithalten. Seit einigen Jahren schon setzen sich Kathrin und Werner Jungwirth nun schon speziell für Menschen mit Down-Syndrom ein, gründeten unter anderem den Verein „Hands up for down“ und beschäftigen auch zwei Mitarbeiter mit Chromosom-Störung.

Nun folgt der nächste logische, aber auch mutige Schritt: Ab dem Frühjahr wird ein Lehrling mit Trisomie 21 im Betrieb ausgebildet. Er heißt Jakob Wagner, stammt aus Schönbach und lebt derzeit in Rudmanns. Der 32-jährige war bereits ein Jahr als Arbeiter im Betonwerk Jungwirth dabei und bekommt nun die einmalige Chance auf eine Ausbildung als Betonfertigteiltechniker. Damit dürfte er auch der erste Lehrling mit Down-Syndrom in diesem Bereich in Österreich sein, wie Kathrin Jungwirth vermutet: „Zu hundert Prozent können wir das aber nicht bestätigen, da die Aufzeichnungen recht schlecht sind.“

Für den begeisterten Jakob Wagner bedeutet der Ausbildungsplatz die Welt. Durch die bevorstehende Ausbildung fühle er sich der Gesellschaft zugehörig. „Sein eigenes Geld verdienen ist auch wichtig“, meint er. Auch Freunde habe er nach dem ersten Jahr im Unternehmen mittlerweile gefunden. „Wenn ihn seine Arbeitskollegen zum Heimspiel der Nordmänner in die Stadthalle mitnehmen, strahlt er über das ganze Gesicht“, erzählt Kathrin Jungwirth.

„Inklusion ist der erste Schritt für Menschen mit Behinderung, um den Anschluss in die Gesellschaft zu finden“, sagt sie. Von Inklusion profitiere allerdings nicht nur der Mitarbeitende sondern auch das Unternehmen. So bringe Jakob Wagner erfrischende Energie, Engagement und eine einzigartige Perspektive in den Betrieb mit. „Er hat so eine riesengroße Freude, so viele Arbeitskollegen und Freunde gefunden zu haben und bringt sich auch ein. So sorgt sich etwa besonders darum, dass alle auf die richtige Mülltrennung achten“, erzählt die Prokuristin des Betonwerks.

Kathrin Jungwirth mit dem baldigen Lehrling. Foto: privat

Das Zwischenmenschliche sei bei Jakob Wagner, wie bei vielen anderen Menschen mit Down-Syndrom, besonders stark ausgeprägt. So sei für ihn die Harmonie am Arbeitsplatz besonders wichtig. „Er fühlt zudem genau, wenn es jemandem mal nicht gut geht und spricht einen auch gleich darauf an.“

Für das erste Lehrjahr soll nun vorerst eine Teilqualifizierung angestrebt werden. Zum Beginn werden die Bestandteile von Beton und dessen verschiedene Arten gemeinsam mit Jakob Wagner erarbeitet. Auch ein selbstgeschriebenes Skript zum Selbststudium will Kathrin Jungwirth speziell für den neuen Lehrling ausarbeiten. „Wir wollen auf jeden Fall vorsichtig mit ihm umgehen und keinen Druck ausüben. Menschen mit Down-Syndrom können sich nur dann völlig ausleben, wenn sie locker sind“, erklärt sie. Deshalb soll auch das Wort „Prüfung“ am Ende des Lehrjahres nicht fallen, auch wenn ein Prüfungsgespräch Pflicht ist. „Wenn sie locker sind, dann sprechen sie auch schön und sind voll aufnahmefähig. Unter Nervosität geht aber gar nichts.“

Nebenbei erwähnt war der bürokratische Weg zur Lehranstellung alles andere als einfach und dauerte Monate. „Das Hauptproblem war, dass wir zu Beginn gar nicht wussten, wo wir uns hinwenden sollten und uns kaum jemand weiterhelfen konnte“, erzählt Jungwirth. Schließlich stieß man jedoch auf den „Neba Betriebsservice“, der spezielle Hilfe für Firmen bietet, die Menschen mit Behinderung einstellen wollen. „Ein genaues Ablaufprotokoll und gebündelte Informationen für solche Fälle bei der Wirtschaftskammer, wo man sich als Unternehmen doch meist als erstes erkundigt, wären jedoch für die Zukunft wünschenswert.“

Nun ist aber doch endlich alles geklärt und Jakob Wagner könnte gespannter nicht sein. Die Antwort, wenn man ihn fragt, ob es ihm im Betonwerk Jungwirth gefällt: „Ja, passt alles. Do bleib i – für immer.“

Neben dem neuen Lehrling und zwei anderen Mitarbeitern sei laut Kathrin Jungwirth auch bald die Anstellung einer weiteren Person mit Down-Syndrom geplant. Das Betonwerk geht jedoch mit gutem Beispiel in eine inklusivere Arbeitswelt voran. Kathrin Jungwirth hofft, dass ihr Betrieb dadurch auch andere Unternehmen zu ähnlichen Schritten motivieren kann. Schließlich können auch Menschen mit Behinderung einen wertvollen Beitrag leisten. Sie müssen nur die Chance dazu erhalten.