Sonnentors "Falscher Kaffee" ist Bio-Produkt des Jahres .

Der „Falsche Kaffee“ aus gerösteten Löwenzahnwurzeln ist die jüngste Innovation des Kräuterspezialisten aus Sprögnitz. Bei der Biofach, der weltweit größten Messe für ökologische Konsumgüter, wurde die Kaffee-Alternative zum „Best New Product“ in der Kategorie Getränke gekürt. Ab März ist die Neuheit im Bio-Fachhandel, in den Sonnentor-Geschäften und im hauseigenen Online-Shop erhältlich.