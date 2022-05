Ins Spital geflogen Linzer Mountainbiker kam in Groß Gerungs zu Sturz

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

"Christophorus 2" im Einsatz Foto: APA (Punz)

E in 33-jähriger Linzer kam am 15 Mai kurz vor 19 Uhr auf der B38 in Groß Gerungs mit seinem Mountainbike zu Sturz. Er wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.