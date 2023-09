Wiedersehen beim „Hiesigen, Dosigen und Furtigen“ Fest in Gerotten

Zwei Tage lang stand der Ort Gerotten ganz im Zeichen der Begegnung der „Hiesigen“, also der in Gerotten geborenen und lebenden, mit den „Dosigen“, den anderswo geborenen und nun in Gerotten lebenden Mitbürger und den „Furtigen“, jenen, die in Gerotten geboren wurden, aber anderswo leben. Zum 1. Mal lud der Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein Gerotten unter Obfrau Edith Bruckner zu dieser besonderen Begegnung ein. Rund 250 Furtige wurden angeschrieben, insgesamt sind 400 Personen der Einladung gefolgt. Das Fest wurde zum großen Wiedersehen, sowie Erfahrungs- und Gedankenaustausch dieser Tage. Von der Feuerwehr Gerotten wurde eine Rundfahrt mit dem historischen Feuerwehranhänger angeboten, dies wurde von vielen Gästen angenommen. Ein Fest dieses Ausmaßes ist nur mit Hilfe von vielen Freiwilligen zu bewältigen und dies ist in Gerotten gegeben.