NÖN: Wie würden Sie das Jahr 2020 mit einem Wort beschreiben?

Jürgen Koppensteiner: Anders. Mit dem ersten Lockdown haben wir uns alle auf Neuland begeben. Es war schwierig abzuschätzen, wie lange es dauert und wohin es geht. Auch darüber, wie wir die Bediensteten einsetzen, gab es Ungewissheiten. Mittlerweile hat sich das sehr gut eingependelt, und wir können unsere Räumlichkeiten im Amt und am Bauhof gut aufteilen. Auch wenn noch weitere Lockdowns kommen sollten, kann die Infrastruktur ausreichend versorgt werden.

Was waren Ihre Gedanken, als der erste Lockdown im März 2020 verkündet wurde?

Koppensteiner: Wir haben uns in kleinem Kreis getroffen und überlegt, welche neuralgischen Punkte wir selbst abhandeln müssen, etwa, was wir mit den Spielplätzen machen. In diesem Krisenteam hat sich schnell herausgestellt, dass wir vieles auf uns zukommen lassen müssen. Wie die Regierung muss auch eine Gemeinde laufend Konzepte anpassen und auf neue Gegebenheiten reagieren.

Wie hat sich der Bürgermeisteralltag verändert?

Koppensteiner: Eigentlich nur dahingehend, dass die Veranstaltungen und Gratulationsbesuche weggefallen sind. Bei den laufenden Tätigkeiten als Bürgermeister hat sich nichts verändert. Das Arbeitspensum, was Projekte und Planungen betrifft, ist gleich geblieben.

Gibt es etwas Positives, das Sie aus dem Jahr 2020 mitnehmen können?

Koppensteiner: Wir haben gleich zu Beginn der Pandemie der älteren Bevölkerung angeboten, Besorgungen zu erledigen. Es haben sich sehr viele Personen gemeldet, die das ehrenamtlich machen wollten. Der Zusammenhalt ist gegeben – er war aber auch vor Corona schon da. Wenn bei uns etwas benötigt wird, wird zusammengeholfen. Wir haben auch ein starkes Vereinsleben, das mit der Gemeinde ein gutes Miteinander pflegt.

Wie ist die Stadtgemeinde durch das Jahr gekommen: Gab es viele Infektionen?

Koppensteiner: Wir hatten im Vergleich zu anderen Gemeinden wenig Fälle. Hier muss ich ein großes Lob an unsere Bevölkerung für die Disziplin aussprechen. Zu Beginn der Pandemie gab es in einer Nachbargemeinde einen Cluster, bei dem auch einige Personen aus Allentsteig betroffen waren. Dies hat gezeigt, wie nahe und wie infektiös das Virus tatsächlich ist. Dieser Cluster hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Disziplin noch mehr gestiegen ist.

Die Pandemie dauert weiter an. Welche neuen Herausforderungen kommen auf Sie und die Gemeinde 2021 zu?

Koppensteiner: Die größte Herausforderung für die Gemeinde ist die finanzielle Situation. Wir sind als Stadtgemeinde von den Kommunalsteuern nicht so sehr betroffen, weil wir keine großen Tourismusbetriebe haben. Die Ertragsanteile sind aber ein Thema, da diese stark zurückgegangen sind. Es gibt seitens des Bundes einige Maßnahmen, wie die zwei Gemeindepakete, mit welchen ein Teil der Ausfälle kompensiert werden kann. Wichtig ist, dass wir als Gemeinde weiter investieren, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten und die Arbeitssituation wieder zu stabilisieren.

Welche Projekte konnten trotz Corona 2020 erfolgreich umgesetzt werden?

Koppensteiner: Der Um- und Zubau beim Feuerwehrhaus in Thaua ist weiter vorangeschritten. Weiters wurde im Siedlungsgebiet Sonnenhang die komplette Straßeninfrastruktur fertiggestellt.

Welche Projekte haben Sie für 2021 geplant?

Koppensteiner: Heuer geht es mit der Infrastruktur am Schlossblick weiter. Dort sind mittlerweile elf Bauplätze verkauft. Wenn wir das Tempo der Grundstücksverkäufe beibehalten, müssen wir rasch Baulandreserven schaffen. Ziel ist es, die Bevölkerungsanzahl wieder zu erhöhen. Wir wollen junge Menschen ansprechen, um unsere gute Infrastruktur zu erhalten. Das Feuerwehrhaus in Thaua soll fertiggestellt werden, und wir möchten einen Regionalladen in einem alten Geschäftslokal errichten. Außerdem planen wir, eine Photovoltaik-Anlage auf einer ehemaligen Deponie zu errichten sowie die Kindergartensanierung zu planen. Es gibt genug zu tun.

Die Gemeinde hat einen Gebäudekomplex geerbt (Hauptstraße 2 und 4, die NÖN hat berichtet). Gibt es hier schon konkrete Pläne, was damit geschehen soll?

Koppensteiner: Es gibt noch keine konkreten Pläne. Klar ist, dass wir die Gebäude abreißen werden. Damit Neues entstehen kann, muss Altes weichen. Wir werden das Areal auch vorläufig pflegen und alles Weitere auf uns zukommen lassen.

Wie laufen die Teststraßen in Allentsteig?

Koppensteiner: Mit dem Roten Kreuz haben wir einen guten Partner. Für die Verwaltung stellen wir selbst das Personal, bekommen aber auch von den Gemeinden der ASTEG-Region Unterstützung.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Koppensteiner: Dass wir alle gemeinsam diese Pandemie bestmöglich überstehen, und dass wir wieder auf Veranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern gehen können. Ich wünsche mir einen großen Schritt Richtung Normalität. Interview: Füxl