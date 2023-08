„Ein Herzenswunsch“ - Stefan Krapfenbauer leitet das Rote Kreuz Zwettl

NÖN: Sie folgen auf Manfred Ehrgott, der in Pension gegangen ist, und sind seit August Bezirksstellenleiter beim Roten Kreuz Zwettl. Wie lange sind Sie schon beim Roten Kreuz? Stefan Krapfenbauer (36): Ich bin seit 2006 beim Roten Kreuz und habe hier eine klassische Einsteiger-Karriere als Zivildiener gemacht. Damals hab ich meine Berufung gefunden, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Vorher habe ich als Dachdecker/Spengler gearbeitet, bin dann nach dem Zivildienst hier beim Roten Kreuz als Freiwilliger im Rettungsdienst geblieben. 2012 hab ich mich entschieden, nur noch für das Rote Kreuz zu arbeiten und wurde angestellt. Es war für mich immer ein Herzenswunsch, Menschen in Notlagen zu helfen, und daraus konnte ich positive Kraft ziehen.

Haben Sie für diese leitende Position auch besondere Ausbildungen gebraucht?Krapfenbauer: Im Juli habe ich den Non-Profit-Lehrgang an der Fern-Fachhochschule Wiener Neustadt abgeschlossen – den müssen die Geschäftsführer haben. In diesem Lehrgang gibt es Zusatzinformationen für wirtschaftliche, rechtliche, soziale und arbeitsrechtliche Inhalte. Diesen Lehrgang hatte ich noch abzuschließen. Die Ausbildung zum Rettungs- und Notfallsanitäter habe ich ja vorher schon gehabt.

Was erwartet Sie als Geschäftsführer der Bezirksstelle? Was wird neu sein?Krapfenbauer: Es ist sicher ein herausfordernder Job als Geschäftsführer. Unser Leitsatz ist: Wir setzen auf das Bewährte und wagen das Neue! Es ist eine sehr große Bezirksstelle und wurde von Manfred Ehrgott gut geführt – auf das kann ich aufbauen. Das Neue: Wir wissen alle nicht, was kommen wird, aber ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen weiterführen.

Haben Sie aktuell eine große Herausforderung zu meistern?Krapfenbauer: Aktuell ist unsere Personalstruktur schwierig, weil wir mehr ehrenamtliche Mitarbeiter bräuchten. Ihr Fehlen müssen wir mit unseren angestellten Mitarbeitern decken. Wir haben gewisse Leistungen zu erfüllen, und diese abzudecken, gehört gerade zu den größten Herausforderungen.

Sie sind ja für die Freiwilligen-Koordination zuständig. Werden Sie das weiterhin machen? Krapfenbauer: Nein, das gebe ich ab. Dafür haben wir eine neue Mitarbeiterin gefunden, Katrin Hahn wird das in Zukunft übernehmen, neue Ehrenamtliche zu lukrieren. Besonders im Rettungsdienst fehlen uns die Freiwilligen, in der Sparte Gesundheits- und Sozialdienst ist es leider auch rückläufig.

Wissen Sie, warum immer weniger Ehrenamtliche beim Roten Kreuz tätig sein wollen?Krapfenbauer: Natürlich hat sich die Ausbildung verändert, sie ist im Rettungsdienst anspruchsvoller geworden. Wir haben in der Bezirksstellenführung über das Problem diskutiert und haben mehrere Faktoren festgestellt. Ein Faktor könnte zum Beispiel sein: Wenn man sich zum Dienst einschreibt, dann muss man auf der Bezirksstelle bzw. Ortsstelle sein und ist von der Zeit her gebunden. Das ist anders als bei der Feuerwehr, wo man auch zu Hause einsatzbereit sein kann.

Haben Sie auch mit den Ehrenamtlichen gesprochen, die das Rote Kreuz verlassen? Krapfenbauer: Leider kaum, weil wir die meisten Freiwilligen still verlieren und wir sie nicht mehr greifbar haben, um sie zu fragen. Ich habe schon probiert, Feedback von den Ehrenamtlichen zu bekommen, aber das ist nicht so einfach. Ich glaube aber auch, dass die Pandemie viel dazu beigetragen hat, dass sich die Ehrenamtlichen aus dem Rettungsdienst zurückgezogen haben. Das war auch eine wirklich herausfordernde Zeit.

Die Pandemie ist definitiv aus – gibt es noch immer Nachwehen aus dieser extremen Zeit beim Roten Kreuz Zwettl?Krapfenbauer: Nachwehen nicht, aber was gleich geblieben oder sogar höher geworden ist, ist die Anzahl der Fahrten. Es sind nicht mehr die klassischen Corona-Fahrten mit Schutzanzug und entsprechenden Hygienemaßnahmen, um die Corona-positiv-getesteten Menschen zu transportieren. Obwohl die zusätzlichen Coronatransporte jetzt weg sind, haben wir immer noch sehr viele Krankentransporte – auf demselben Level wie in der Pandemie.

Wie kommt das, dass die Familien die Transporte ihrer kranken Mitglieder nicht mehr übernehmen? Krapfenbauer: Das ist auch legitim, weil immer weniger Familienmitglieder da sind, um ihre Angehörigen transportieren zu können. Sie arbeiten, teils gar nicht in der Region. Da kommt sicher öfter die Rettung mit einem Krankentransport ins Spiel. Jeder Patient, der einen Transportschein vom Arzt ausgestellt bekommt, kann den Krankentransportdienst in Anspruch nehmen.

Ist eine dringende Investition in der Bezirksstelle Zwettl notwendig?Krapfenbauer: Wir benötigen bald einen Zubau. Wir sind an der Grenze der Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge. Im Herbst bekommen wir noch ein weiteres Fahrzeug, das bringen wir noch unter, und dann sind wir voll. Zubau ist ein finanziell großes Thema, es ist schwierig, die Mittel aufzubringen und auch, weil die Preise in der Bauwirtschaft sehr hoch sind. Die Fahrzeuge müssen aber im Gebäude abgestellt werden, weil sie in der einsatzfreien Zeit am Strom hängen, damit die medizinische Ausrüstung wieder aufgeladen werden kann.

Fährt die Rettung schon elektrische Autos?Krapfenbauer: Es gibt Testphasen mit E-Autos im Gesundheits- und Sozialbereich. Für den Rettungsdienst noch nicht.

Wieviele Personen sind in der Geschäftsstelle Zwettl fix angestellt?Krapfenbauer: Zum Rettungsdienst kommen noch der Verwaltungsbereich und das Hausservice dazu, dann sind es 38 Angestellte. Über die gesamte Bezirksstelle verteilt, also mit Arbesbach, Martinsberg und Langschlag, haben wir derzeit ca. 120 Personen im Ehrenamt, die laufend Dienst machen.

Was wird sich für Sie persönlich im Job jetzt ändern? Krapfenbauer: Für mich grundsätzlich geändert hat sich, dass ich nicht mehr im Fahrdienst, sondern ausschließlich im Verwaltungsbereich tätig bin. Das war natürlich für mich eine mittragende Entscheidung, diese neue Verantwortung zu übernehmen. Ich habe wirklich gut überlegt, weil ich viel Herzblut für den Rettungsdienst gegeben habe. Natürlich gibt es auch jetzt noch begrenzte Möglichkeit, im Rettungsdienst einzelne Stunden mitzufahren. Aber das wird nur wenig möglich sein, weil Zwettl eine sehr große Bezirksstelle und hier viel Arbeit in der Verwaltung ist. Also ja, es wird sich viel verändern: Früher war ich aktiv am Patienten, jetzt habe ich einen wirtschaftlichen Aufgabenbereich.

Gibt es im Bezirk noch genug Blutspender? Und auch genug Lebensmittel für die Tafel?Krapfenbauer: Die Tafel ist gut aufgebaut worden, und ich hoffe, dass wir weiterhin den guten Zulauf von den Märkten haben, damit wir auch in Zukunft den Klienten gut unter die Arme greifen können. Wir unterstützen in Zwettl die Organisatoren der Blutspendeaktionen. Ich bin stolz, weil wir haben viele Blutspenderinnen und -spender. Das ist gut, weil Blut ja in Österreich zur Kategorie der Arzneimittel zählt und das einzige Produkt ist, das man nicht künstlich herstellen kann. Da braucht man die Menschen dazu – und keiner weiß, ob er nicht selber mal Blut braucht.