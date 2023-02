Kurt Steinbauer: „Arbeit gehört zur Würde des Menschen“

NÖN: Am AMS Zwettl verzeichnen Sie große Vermittlungserfolge. Sie haben im Vorjahr auch 62 Langzeitarbeitlosen Arbeit vermittelt.

Kurt Steinbauer: Unser Team konnte diese Gruppe der Arbeitssuchenden um 58,5 Prozent verringern und ihnen Beschäftigung vermitteln. Damit liegen wir im Bezirk am vierten Platz in Niederösterreich.

Ist Ihnen diese Personengruppe besonders wichtig?

Steinbauer: Es wird manchmal übersehen, dass man durch lange Arbeitslosigkeit in die Schuldenspirale gerät, Arbeitslosigkeit ist in den meisten Fällen der Ausgangspunkt dazu. Je länger man arbeitslos ist, desto größer ist der wirtschaftliche Schaden, und es droht ein Abgleiten ins soziale Abseits. Arbeit gehört ja zur Würde des Menschen! Wenn man arbeitet, hat man ein Einkommen und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das betrifft alle Altersgruppen.

Hat es nicht auch noch andere positive Nebenwirkungen, Arbeit zu haben?

Steinbauer: Das Wichtigste ist, dass langzeitarbeitslose Menschen wieder in den Arbeitsprozess hineinfinden, weil sie dort in der Arbeit Wertschätzung erfahren. Diese brauchen wir Menschen ganz dringend. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass Menschen, wenn sie die Langzeitarbeitslosigkeit beenden können, auch aus ihrer lethargischen Situation herauskommen und auch mehr soziale Kontakte erleben. Eine sinnerfüllende Aufgabe stärkt das Selbstwertgefühl und fördert die Lebensfreude.

Langzeitarbeitslose sind ja nicht die Best-Gefragten am Arbeitsmarkt. Welche Möglichkeiten bieten Sie ihnen?

Steinbauer: Besonders bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen aller Art ist die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit hoch, weil diese Menschen oft nicht zu 100 Prozent leistungsfähig sind, etwa bei körperlichen Einschränkungen am Bewegungsapparat. In solchen Fällen arbeiten wir sehr eng mit Unternehmen und Gemeinden zusammen und versuchen, Beschäftigungs- und Einsatzmöglichkeiten auszuloten. Förderungen unterstützen die Vermittlung auf einen geeigneten Arbeitsplatz. Mit dem Programm „Jobchance“ steht für Non-Profit-Organisationen ein Förderangebot zur Verfügung. „Jobchance“ ist eine gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung. Dieses Programm richtet sich speziell an über 50-Jährige, die bereits längere Zeit auf Jobsuche sind, und an Wiedereinsteigerinnen nach der Babypause.

Kommt es nicht auch oft vor, dass diese Jobs nicht passend sind für die Arbeitslosen?

Steinbauer: Das kommt natürlich vor, aber diese „Jobchance“- Arbeitsplätze können ein Sprungbrett für einen anderen Job sein. Es überwiegen in einem Arbeitsverhältnis eben die vorhin genannten Aspekte der Wertschätzung und die sozialen Kontakte und natürlich das Einkommen. Aus dieser Situation heraus und im Rahmen eines Dienstverhältnisses ist es leichter, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen und zu finden. Der größte Erfolg wäre natürlich, wenn über „Jobchance“ langfristig Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenfinden. Und das gelingt ja auch.

Wie helfen Sie den Firmen dabei, Mitarbeiter zu finden?

Steinbauer: Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ging letztes Jahr noch mal um 20,4 Prozent zurück. Wir hatten im Vorjahr die niedrigste Jahres-Arbeitslosenquote seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1961. Die Herausforderung ist, dass die Babyboomer-Generation im Begriff ist, in Pension zu gehen. Jetzt profitieren die über 50-Jährigen davon. Das war vor wenigen Jahren nicht so. Das AMS unterstützt die Unternehmen dabei, diese Mitarbeiter zu halten.

Das ist neben „Onboarding“ die größte Herausforderung für die Arbeitgeber. Wir fördern etwa auch Unternehmensberatung, um herauszufinden, wo es krankt, dass Mitarbeiter nicht bleiben wollen. Bei Bedarf werden neue Arbeitszeitmodelle entwickelt. Genaue, familienfreundliche Dienstpläne in der Gastronomie etwa, macht Arbeitnehmer zufriedener, weil sie ihr Privatleben besser planen können. Übrigens – und das wissen wenige – fördert das AMS auch gesundheitsfördernde Qualifizierungen in Kombination mit einer beruflichen Weiterbildung.

Alle Altersgruppen arbeiten heutzutage nebeneinander. Sind „Onboarding“ und Generationenmix besondere Herausforderungen?

Steinbauer: Das Onboarding ist heute besonders wichtig. Wie führe ich den Mitarbeiter an seine Aufgaben heran? Was kann ich tun, dass er bleibt? Das muss sich ein Arbeitgeber sehr gut überlegen, um den neuen Mitarbeiter langfristig zu behalten, das gilt auch für Lehrlinge. Früher hat man gesagt: Wenn es dir hier nicht passt, dann geh, fünf andere warten schon. Betriebe, die sich mit den Themen Onboarding und Generationenmix befassen, sind jedenfalls personell deutlich besser aufgestellt. Auch dabei kann das AMS beratend unterstützen.

Also haben die Unternehmer auch 2023 große Herausforderungen zu erwarten?

Steinbauer: Ja, wir kennen beim AMS die Sorgen und Nöte der Unternehmer, rund 150 Betriebe besuchen wir im Jahr. Aber zurück auf das Generationenmanagement, das eine besondere Herausforderung darstellt. Da arbeiten 20-Jährige mit 60-Jährigen gemeinsam, die Generationen mischen sich. Es ist wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.

Man muss sich bewusst machen, dass die Generation der 1960er anders tickt als die Jüngeren heute, die vielleicht andere Arbeits- und Lebensmodelle bevorzugen. Wir haben tagtäglich mit Unternehmen zu tun, sind laufend mit ihnen in Kontakt. Im heurigen Jahr haben wir alleine schon im Jänner rund 250 Stellenangebote von regionalen Betrieben gemeldet bekommen.

Es ist uns ein großes Anliegen, die Unternehmen bestmöglich zu servicieren. Wir sind auch angewiesen auf die Unternehmer, um die Arbeitssuchenden zu unterstützen. Wichtig ist die konstruktive Kontaktpflege mit den Betrieben – zum Nutzen aller Beteiligten und Betroffenen.

Sie konnten im Vorjahr 1.681 freie Stellen besetzten. Gibt es dazu auch Feedback von den Leuten?

Steinbauer: Zu Weihnachten hat uns ein Klient eine Videobotschaft geschickt und sich beim ganzen Team für die Unterstützung bedankt. Es sei das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen, wieder einen Job zu haben. Das sind schöne Erlebnisse, wir freuen uns mit den Menschen mit. Wir können nur jemandem die Tür aufmachen, durchgehen muss er selbst.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.