Die Feuerwehr Wurmbrand erhielt in der Vorwoche ihr neues Einsatzfahrzeug, ein Hilfeleistungsfahrzeug 2 (kurz HLFA2) mit integriertem 3.000-Liter-Tank. Gekostet hat dieses 400.000 Euro.

„Unser bisher verwendetes Tanklöschfahrzeug ist 31 Jahre alt. Wir mussten es ausscheiden, konnten es aber zu guten Konditionen über ‚Willhaben‘ an die ungarische Feuerwehr aus Magyarlak verkaufen“, betont Kommandant Philipp Rurlander. Floriani aus Wurmbrand lieferten das alte Einsatzfahrzeug zwei Tage nach der Anlieferung des neuen HLFA2 bis zur Grenze in Heiligenkreuz, dort wurde es von den neuen Besitzern in Empfang genommen.

Die Feuerwehr Wurmbrand mit ihren 61 aktiven Mitgliedern und den elf Reservisten hat für das neue HLFA2 seit einigen Jahren gespart. Förderungen dazu gab es seitens des Landes und der Gemeinde Groß Gerungs. „Außerdem haben wir wirklich viele Spenden von der Bevölkerung aus unserem Einsatzbereich erhalten. Dafür möchten wir nochmals danken“, betont Rurlander.

Nach neuem Fahrzeug kommt neues Haus

Angeschafft wurde ein „richtiger Österreicher“, wie der Kommandant feststellt. Das Auto selbst ist ein MAN aus Steyr, der Aufbau stammt von der Firma Rosenbauer aus Leonding.

„Wir haben uns für dieses Fahrzeug entschieden, da es ganz genau in unsere Garage passt. Es ist eine sehr knappe Angelegenheit, aber es geht sich aus“, meint Rurlander, der schon das nächste Projekt für seine Feuerwehr ins Auge fasst. „Wir brauchen ein neues Feuerwehrhaus. Ein Ausbau unseres Hauses ist platzmäßig nicht möglich. Aber wann das soweit sein wird, ist noch völlig offen. Wir beginnen aber auf jeden Fall schon dafür zu sparen.“

Die notwendigen Schulungen der Einsatzkräfte auf dem neuen Fahrzeug sollen nach Lockerung der Covid-Maßnahmen starten.