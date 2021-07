In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden mit einer Beschlussfassung die Schienen für das neue Jugendzentrum gelegt: Die Container vom Jugendkulturtreff JUZZ Zwettl werden neben dem Beachvolleyballplatz aufgestellt und sollen in Zukunft Umkleideräume, eine WC-Anlage und Duschräume beinhalten, behindertengerecht sein, und auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage montiert. Weiters entsteht neben den Containern ein Vorplatz mit Sitzgelegenheit für die Jugendlichen. Gesamtkosten: etwa 80.000 Euro.

Fahrbahn wird erneuert. Außerdem werden die Fahrbahn südlich des Marktplatzes zur Ausfahrt B 36 neu gestaltet, das Glasfaserkabel verlegt und beiderseits Steine für die Wasserführung gesetzt. Diese Arbeiten werden knapp drei Wochen dauern, es gibt während dieser Zeit eine Dauersperre und die Haltestelle wird verlegt. Der Kostenvoranschlag für dieses Vorhaben beläuft sich auf 82.000 Euro.

Neue Baugründe geplant. Es erfolgte auch die Beschlussfassung über die Vergabe der Malerarbeiten in vier Klassen in der Volksschule in der Höhe von 7.600 Euro.

Im Gemeinderat wurde auch ein Grundtausch zwischen Grafenschlag und der Diözese St. Pölten (Pfarre Grafenschlag) im Ausmaß von insgesamt 4.696 Quadratmetern beschlossen. Diese Gründe sollen aufgeschlossen werden, dort sind neue Baugründe geplant. Es wurden auch 26.000 Euro Zuschüsse vom Landeswasserwirtschaftsfonds für die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage und ein Wartungsvertrag für die beiden eigenen Hackgutkessel beschlossen.