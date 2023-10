Hungrige Wölfe und Wetterkapriolen schaden der Wildpopulation im Wald

Trockenheit und anormale Wetterbedingungen machen dem Wild zu schaffen. Bezirksjägermeister Manfred Jäger beschreibt die dramatische Situation allein des heurigen Jahres: „Wir hatten kaum Winterniederschläge. Dann gab es im Frühling intensive Niederschläge, die der Forst- und Landwirtschaft gut getan haben.“ Leider waren die heftigen Niederschläge aber zu jener Zeit, als das Wild Nachwuchs bekam. „Nässe und Kälte sind extrem schlechte Bedingungen für Jungwild, was eine höhere Sterblichkeit beim Nachwuchs zur Folge hat“, das sei bei Hase und Rehwild gleichermaßen, bedauert Jäger.

Dann folgte auf den nassen Frühling der zweite Schlag – die große Trockenheit. „Das Jungwild, von Kälte und Nässe im Frühjahr beeinträchtigt, war dann der großen Trockenheit ausgeliefert“, so Jäger. All das habe sich auf die Summe des Nachwuchses ausgewirkt.

Überangebot an Nahrung für Wildschweine

Das immer wärmer werdende Wetter habe auch zur Folge, dass Bäume wie Buche und Eiche in kürzeren Abständen zur vollen Fruchtreife kämen. Früher alle sieben Jahre, würden jetzt bereits schon alle zwei bis drei Jahre viele Eicheln und Buchecken von den Bäumen fallen – ein Überangebot an Nahrung für die Wildschweine, die sich daher stark vermehren. Dies sei auch ein Grund, warum sich die Wildschweinbestände in den letzten 20 Jahren erhöht haben. „Das führt einerseits zu Wildschäden, andererseits zur Gefahr von Seuchen und Krankheiten“, so Jäger.

Der Wolf ernährt sich vom Wild

Wölfe werden im Bezirk Zwettl mehr. Wie mehrfach in der NÖN berichtet, befinden sich hier drei Wolfsrudel, ein weiteres lebt im Bezirk Gmünd. „Wir wissen, dass der Wolf auch immer mehr die Scheu vor dem Menschen verliert. So lange er nicht bejagt wird, wie andere Tiere des Waldes auch, wird es immer mehr Begegnungen mit dem Menschen geben“, so Jäger.

Circa 30 Wölfe seien im Bezirk Zwettl bereits 2022 bestätigt worden, die Wolfsdichte sei hier österreichweit am höchsten, weiß Jäger. Abgesehen von den Nutztierrissen, über die laufend berichtet wird, ernährt sich der Wolf primär von den Wildtieren. „Wovon soll er denn sonst leben?“Jäger weiter: „Wenn man bedenkt, dass ein Wolf pro Tag drei bis fünf Kilo Biomasse für seine Ernährung benötigt, kann man einfach hochrechnen, wie viele Tonnen Wildbret von circa 30 Wölfen im Jahr gefressen werden.“ Der Rückgang der Schalenwildbestände sei im Bezirk, dort wo Wölfe regelmäßig vorkommen, extrem spürbar.

Behördliche Abschusspläne werden angepasst

Dort, wo Wölfe ganzjährig anwesend sind, sei das Wild einfach nicht mehr ausreichend da. Hier würden dann die behördlichen Abschusspläne beim Schalenwild (Reh und Hirsch) neu angepasst, weil die Abschusszahlen einfach nicht mehr erfüllt werden könnten, so Jäger.

Auch für den TÜPl Allentsteig wurde der behördliche Abschussplan reduziert, bei Rehwild um acht Prozent. Das hat auch einen weiteren Grund: „Hier wurde im Einklang mit der Bezirksverwaltungsbehörde der Abschussplan so angepasst, dass eine Waldverjüngung ohne Schutz, also ohne Zäune, stattfinden kann“, so Andreas Berger, Verantwortlicher für das Naturraummanagement am TÜPl. „Das Jagdmanagement ist bei uns darauf ausgerichtet, den Übungsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, so Berger weiter. Am TÜPl wurde im Vorjahr nach großem Fichtensterben durch Trockenheit und Borkenkäfer mit 50.000 Bäumen ein klimafitter Mischwald gepflanzt. Rund 25 Tonnen Wildbret verkauft der TÜPl an Händler pro Jahr.

Fleisch vom Wild erfreut sich großer Nachfrage

Die Trockenheit ist auch im Gut Ottenstein spürbar, dort sind die Jäger gefordert, das Wild mit künstlich angelegten Wasserstellen über solche Zeiten zu bringen, berichtet Berufsjäger Helmut Schandl. Auch er spürt die Anwesenheit der Wölfe. Ein weiterer Rückgang beim Schalenwild wirke sich auch auf die Einnahmen durch den Verkauf von Wildbret in der Direktvermarktung auf Gut Ottenstein aus. „Wildbret erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Es wird aber immer schwieriger, die angefragten Mengen liefern zu können. Es empfiehlt sich daher, dass Kunden ihre Wünsche bereits zeitgerecht abgeben “, so Schandl.

Verena Rosenkranz, Jägerin aus Rappottenstein, hat den Trend zum gesunden Wildfleisch erkannt und vor zwei Jahren erfolgreich die Marke „Wildviertel“ etabliert. Sie arbeitet bezirksübergreifend mit Jägern zusammen, aber auch vereinzelt mit Frauen. Rosenkranz wurde erst bei ihrer Übersiedelung ins Waldviertel Jägerin, als sie gemeinsam mit ihrem Mann die Jagdausbildung gemacht hat. Der Frauenanteil von 1.000 Jägern im Bezirk ist stets steigend. Das fällt bei den Jagdkursen auf. Erfreulich ist der viele Nachwuchs bei den Jägern. Das Durchschnittsalter bei der Ausbildung liegt bei 30 Jahren.

Untrennbar: Wild und Wald

Wild ist nicht ein exponierter Teil des Waldes, weiß Zwettls Hegeringleiter Franz Ramssl. „Der Wald besteht aus Tieren und Pflanzen, dieses Ökosystem gehört zusammen“, so Ramssl. Große Flächen des Fichtenwaldes sind dem Borkenkäfer, Windbruch, Spätfrost und Wipfelbrüchen zum Opfer gefallen. „Der Borkenkäfer hat eine hohe Reproduktion, und die Wissenschaft sagt, dass wir in 50 Jahren keine Fichten mehr in Gebieten unter 1.000 Metern Seehöhe haben werden“, so Ramssl weiter.

Daher findet man jetzt viele Verjüngungswälder mit ans wärmer werdende Klima angepassten Baumarten vor. „Diese wachsen sehr dicht, und dort kann das Wild schwer bejagt werden, weil es dort ausgezeichnete gute Einstands- und Deckungsbedingungen hat.“ Das Wild findet in diesen Jungwäldern auch seine Äsung und braucht nicht mehr auf Wiesen ziehen. „Damit hat der Jäger die Schwierigkeit, das Wild überhaupt bejagen zu können, weil er dafür ausreichend Sicht benötigt“, so Ramssl. „Die Jungpflanzen für die nun aufgeforsteten Mischwälder aus vor allem Laubholz kommen meist gut genährt aus Forstgärten und sind besonders schmackhaft für das Wild, sozusagen Mozartkugeln für die Rehe“, weiß Ramssl. Daher sind diese laut Ramssl wildschadengefährdet. „Daraus folgt auch wieder eine Entmischung des Waldes, weil das Wild diese Pflanzen aus den Forstgärten verbeißt – übrigbleibt dann die nicht mehr standorttaugliche Fichte.“ Das sei das nachgelagerte große Problem des Klimawandels.

Diese Aufforstung der Mischwälder werde in den nächsten Jahren massiv zunehmen, auf tausenden Hektar. Ramssl: „Da ist es fraglich, ob die Abschusszahlen vor allem bei Rehwild und Rotwild erfüllbar sind.“ Hier sei die Jägerschaft herausgefordert, neue Bejagungskonzepte zu erstellen und neue Jagdmethoden einzuführen. Ramssl: „Man braucht dann Bejagungsschneisen, die gepflegt werden müssen, damit Sichtflächen für die Jagd gegeben sind, und man muss über Intervall- und Schwerpunktbejagungen nachdenken. Schließlich haftet der Jäger für Wildschäden in seinem Revier, auch wenn er für den Schaden gar nicht verantwortlich ist sondern das Wild, das – bis zur Erlegung - der Öffentlichkeit gehört!“