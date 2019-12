Eine gewaltige Privatspende erhielt der Benefizverein Waldhausen von Alexandra und Manfred Wiedermann aus Purken bei Jagenbach.

Die beiden hielten Ende November eine kleine Adventfeier am eigenen Hof ab und erhielten von den Gästen freiwillige Spenden für den Benefizverein. So konnten die beiden nun 1.900 Euro in Bar bei der Firma XXX-Lutz übergeben, die von Willi Stöcklhuber sofort auf das Benefizkonto einbezahlt wurden.

In dem Kuvert befand sich außerdem ein handgeschriebener Brief von Alexandra Wiedermann, der auf der Homepage des Benefizvereins veröffentlicht wird. Alexandra Wiedermann, die in ihrer Praxis tu-dir-gut Heilmassage und Cranio Sakrale Körperarbeit anbietet, konnte außerdem als Partnerbetrieb gewonnen werden. Damit können Menschen dorthin zur Therapie entsendet werden.