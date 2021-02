Trotz geringer Verkehrsleistung während der Corona-Pandemie war der ARBÖ NÖ im vergangenen Jahr 598 Mal als Helfer in der Not gefragt. Bis auf wenige Tage im Frühjahr und Herbst war das Einsatzaufkommen ähnlich hoch wie im Jahr zuvor. Rund 97 Prozent der Pannen konnten direkt an Ort und Stelle behoben werden. In den Bezirken Gmünd, Horn und Zwettl rückten zwar die Pannenfahrer im Vergleich zum Vorjahr weniger oft aus, die häufigsten Pannenaufkommen sind jedoch gleich geblieben.

Die häufigsten Einsatzgründe waren bei Problemen mit Starterbatterien mit 35 Prozent, gefolgt von Reifenpannen (33 Prozent) und Elektronikproblemen (22 Prozent). Besonders in den Sommermonaten Juli und August waren aufgrund der Reisebeschränkungen überdurchschnittlich viele Urlauber mit dem Auto in Österreich unterwegs. Zahlreiche altersschwache Batterien mussten dabei getauscht werden, nachdem sie aufgrund der hohen Temperaturen defekt wurden.

Auch die ÖAMTC-Pannenhilfe war uneingeschränkt einsatzbereit und rückte im Bezirk Zwettl 1.650 Mal aus. Rund 37 Prozent aller Einsätze entfiel 2020 auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgten Motorprobleme (elektrisch sowie mechanisch) mit ca 25 Prozent der Einsätze und Probleme mit dem Starter oder der Lichtmaschine, welche in rund acht Prozent der Fälle Grund für das Ausrücken eines ÖAMTC-Pannenfahrers waren. Auf den weiteren Plätzen der Pannengründe: Schwierigkeiten mit den Reifen und die „Aufsperrdienste“.