Beeindruckende Hilfswerk-Bilanz

Die 38 Mitarbeiter des Hilfswerks Ottenschlag haben 28.000 Einsatzstunden absolviert und sind mit 24 Dienstautos 400.000 km gefahren. Das sind die beeindruckenden Zahlen aus dem Jahr 2022, über die Pflegedienstleiterin Elisabeth Lagler berichtete.

Zur Hauptversammlung des Vereins Hilfswerk Ottenschlag am Mittwoch, 24. April, im Gasthaus Liebner in Elsenreith konnte die Vorsitzende Herta Zeinzinger zahlreiche Mitglieder und einige Bürgermeister aus den dreizehn Mitgliedsgemeinden begrüßen. Die Abhaltung von Veranstaltungen durch den Verein war in den letzten Jahren stark eingeschränkt. Durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden konnten trotzdem erhebliche Beträge für den Ankauf von Essensboxen, Jacken, eines Laptops, Weihnachtsgeschenken sowie die Bezahlung der Weihnachtsfeier und des Erste-Hilfe-Kurses zur Verfügung gestellt werden, wie Finanzreferentin Elisabeth Fröstl berichtete.

Die Arbeit der Freiwilligen ist ein wesentlicher Beitrag des Vereins, mit dem die Profis am Standort unterstützt werden. Der Besuchsdienst ist ein Angebot, das sehr gerne angenommen und derzeit auch wieder ausgebaut wird. Herta Hackl, Leiterin und Gründerin dieses Projekts, konnte anhand einiger Beispiele viel Positives darüber berichten.

Zur Neuwahl des Vorstands übernahm Bürgermeister Josef Zottl den Vorsitz. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen. Vorsitzende ist und bleibt Herta Zeinzinger. Ihre Stellvertreterinnen sind Erika Jakwerth und Cäcilia Reiter. Weitere Mitglieder des Vorstands sind Finanzreferentin Elisabeth Fröstl, Schriftführerin Jutta Sandler und ihre Stellvertreterin Gertraud Streber. Zu Finanzprüfern wurden Josef Heiderer und Karl Rainer bestellt. In den Vorstand kooptiert sind Dunja Hohneder, Hannelore Reither und Josef Zeinzinger.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.