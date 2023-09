Die Sektion WaSchi der Union Ottenschlag lädt zum Familienwandertag

Die Jahreshauptversammlung der Sektion WaSchi (Wandern-Schilauf) fand am 1. September im Gasthof Renner statt. Sektionsleiterin Claudia Stöcklhuber berichtete von der Eröffnung der Wandersaison mit dem „Tut gut“-Wandererwachen am 7. Mai und präsentierte die neue Wanderkarte. Sie bat die Streckenverantwortlichen, die Wege zu kontrollieren. In Vertretung von Kassierin Traudi Pehn lieferte sie auch einen erfreulichen Kassabericht.

Hauptpunkt war die Arbeitseinteilung für den Familienwandertag am 17. September. Der Start um 13:30 Uhr und das Ziel werden im Hubertusstadion sein, die Labstelle auf der etwa acht Kilometer langen Strecke wird beim Himmelteich sein.

2024 findet der NÖ Seniorenwandertag in Ottenschlag statt, und zwar am Freitag, 26. Juli, im Rahmen des Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr. Die traditionelle Laternenwanderung ist für Sonntag, 7. Jänner, geplant.